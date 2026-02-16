ENG हिन्दी
  • Tiger vs Pathaan: सलमान-शाहरुख खान की फिल्म पर लगा ताला, मेकर्स ने क्यों रातों रात बंद किया काम?...

Tiger vs Pathaan: शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म टाइगर वर्सेस पठान पर रोक लगा दी है. इस फिल्म पर काम मेकर्स ने रोक दिया. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: February 16, 2026 1:59 PM IST

Tiger vs Pathaan: सलमान-शाहरुख खान की फिल्म पर लगा ताला, मेकर्स ने क्यों रातों रात बंद किया काम?

Tiger vs Pathaan: यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म पठान और टाइगर 3 की सफलता के बाद मेकर्स ने सलमान खान और शाहरुख खान को साथ लाने का फैसला किया था. फैंस को ट्रीट देते हुए मेकर्स सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म टाइगर वर्सेस पठान लेकर आने की प्लानिंग में थे. अब तक फिल्म को लेकर ढेर सारे अपडेट सामने आ चुके हैं और हर अपडेट फैंस की एक्साइटमेंट लेवल को ऊपर लेकर जाने का काम करता है लेकिन अब फिल्म से जुड़ा एक शॉकिंग अपडेट आया है. फिल्म टाइगर वर्सेस पठान को मेकर्स ने बंद करने की प्लानिंग बना ली है. दावा है कि फिल्म पर काम रोक दिया है. मेकर्स ने फिल्म का काम होल्ड पर रख दिया है. आइए आपको कारण बताते हैं.

टाइगर वर्सेस पठान को लगा झटका

डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यश राज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म टाइगर वर्सेस पठान (Tiger vs Pathaan) पर अपडेट आया है. रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मेकर्स ने फिल्म को बीच में ही रोक देने का फैसला लिया है और इसका कारण फिल्म को ओवर बजट है. कहा जा रहा है कि फिल्म में सलमान खान (Salman Khan) और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) जैसे बड़े कलाकार को एक साथ लाने का करण बजट काफी ज्यादा हो गया है और समय के साथ फिल्म का बजट बढ़ता ही जा रहा है. इसी वजह से फिल्म को बंद करने की प्लानिंग की गई है. हालांकि, कहा ये भी जा रहा है कि अगर सलमान और शाहरुख फिल्म के लिए थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं तो यश राज फिल्म्स टाइगर वर्सेस पठान पर काम करने का विचार कर सकते हैं. दावा है कि अगर दोनों एक्टर फीस को आधी कर देते हैं तो फिल्म पर काम हो सकता है. मेकर्स ने ऐसा फैसला वॉर 2 की असफलता की वजह से लिया है, मेकर्स फिल्म की वजह से काफी निराश है.

कहां बिजी हैं सलमान खान और शाहरुख खान

बता दें कि शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म किंग की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और सुहाना खान भी नजर आएंगी. दीपिका फिल्म में शाहरुख की पत्नी के रोल में दिखाई देगी. ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी. वहीं. सलमन खान बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
