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आदित्य धर ने Dhurandhar 2 की टीम पर लगा दी ये पाबंदी, डायरेक्टर के इस कदम से हैरान हुए लोग!

Aditya Dhar Film Dhurandhar 2: डायरेक्टर आदित्य धर ने अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' की टीम पर कड़ी पाबंदी लगा दी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने टीम पर क्या प्रतिबंध लगाया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 17, 2026 5:13 PM IST

आदित्य धर ने Dhurandhar 2 की टीम पर लगा दी ये पाबंदी, डायरेक्टर के इस कदम से हैरान हुए लोग!
डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 बड़े पर्दे पर 19 मार्च को आने वाली है.

डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) की मच-अवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) रिलीज होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं. 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म का काफी ज्यादा बज बना हुआ है. इसी बीच खबर आई है कि आदित्य धर ने फिल्म 'धुरंधर 2' की टीम पर कुछ पाबंदी लगाई है. दरअसल, डायरेक्टर ने अपनी फिल्म के टीम से 19 मार्च तक पब्लिक में ना आने के लिए कहा है. उनके इस फैसले के बाद लोग हैरान हैं. आइए जानते हैं कि आदित्य धर ने ये कदम क्यों उठाया है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' की टीम से कही गई ये बात

फिल्म 'धुरंधर 2' को देखने के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंग में जमकर टिकट की बिक्री हो रही है. इसी बीच 'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'फिल्म से जुड़े एक एक्टर ने बताया, हम फैमिली फंक्शन के साथ ही मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं. हम धुरंधर 2 को लेकर लोगों द्वारा पूछे जा रहे सवालों से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं. हर कोई फिल्म के सीक्वल के बारे में सवाल कर रहा है. हमें कहा गया है कि फिल्म के रिलीज होने तक पब्लिक और मीडिया से दूर रहें.' रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से बताया गया है, 'आदित्य धर ने फिल्म धुरंधर से जुड़े लोगों को अब तक खुलकर अटेंशन लेने और पब्लिसिटी करने की छूट दी थी. लेकिन अब बहुत हुआ. सबने तय किया है कि अब वो थोड़ा पीछे हटेंगे. दूसरे पार्ट के रिलीज होने तक टीम किसी भी मीडिया कवरेज नहीं करेगी.'

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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