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आदित्य धर ने 2 देश में शूट किए Dhurandhar के दोनों पार्ट, फिल्म का सेट देख पाकिस्तानियों का भी घूम गया दिमाग

Dhurandhar Shooting Locations: फिल्म 'धुरंधर' के बाद फिल्म 'धुरधर 2' सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. आइए जानते हैं कि डायरेक्टर आदित्य धर ने इन दोनों मूवीज की शूटिंग किन लोकेशन पर की है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 21, 2026 11:54 PM IST

आदित्य धर ने 2 देश में शूट किए Dhurandhar के दोनों पार्ट, फिल्म का सेट देख पाकिस्तानियों का भी घूम गया दिमाग
फिल्म धुरंधर के दोनों पार्ट 2 देश में शूट किए गए.

डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) साल 2025 के दिसंबर में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. अब इस फिल्म के दूसरे पार्ट यानी 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) ने 19 मार्च को बड़े पर्दे पर दस्तक दी है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की सुनामी ला दी है. इस फिल्म की कहानी और स्टार्स की एक्टिंग लोगों का ध्यान खींच रही है. इसके साथ ही आदित्य धर ने दोनों फिल्मों के लिए जो सेट बनाया, उसकी तारीफ हो रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' की शूटिंग 2 देशों में हुई है.

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इंडिया और थाईलैंड में हुई 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की शूटिंग

आदित्य धर ने फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' की कहानी में पाकिस्तान पर फोकस किया गया है. इन फिल्मों के लिए बनाया गया सेट इतना रियल है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इसकी शूटिंग हुई है. हालांकि, ऐसा नहीं है. रणवीर सिंह की इस फिल्म की शूटिंग इंडिया और थाईलैंड में हुई है. आदित्य धर ने थाईलैंड के बैंकॉक में 6 एकड़ जमीन पर ल्यारी का एक बड़ा सेट बनाया था. इस सेट पर बिल्कुल ऐसी दुकानें और गलियां तैयारी की गईं, जिन्हें देखकर लगे कि ल्यारी में ही फिल्म की शूटिंग हुई है. फिल्म का सेट देखकर एक बार तो पाकिस्तानी भी चकरा जाएंगे. फिल्मों का सेट इंडियन और थाई आर्टिस्ट की मदद से बनाया गया था. वहीं, इंडिया में अलग-अलग लोकेशन पर फिल्म की शूटिंग की गई. मुंबई के अलग-अलग स्टूडियो में फिल्म की ज्यादातर शूटिंग की गई. फिल्म 'धुरंधर 2' का क्लाइमेक्स सीक्वें पंजाब के लुधियाना में शूट हुआ था. इसके अलावा अमृतसर और चंडीगढ़ में भी फिल्म के सीन शूट किए गए. मेकर्स फिल्म की शूटिंग के लिए लेह और लद्दाख और कसौली भी गए थे.

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रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' कर रही बंपर कलेक्शन

आदित्य धर के डारेक्शन में बनी रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म के 18 मार्च को पेड प्रीव्यू शोज रखे गए थे और इससे 43 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' तीन दिन दिनों में 296.27 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. वहीं, रणवीर सिंह की फिल्म ने वर्ल्डवाइड 501.04 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' रोजाना कई ब्लॉकबस्टर मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Aditya Dhar Dhurandhar 2 Entertainment News Ranveer Singh