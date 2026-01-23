ENG हिन्दी
Google News
Border 2 के साथ नहीं आया रणवीर सिंह की Dhurandhar 2 का टीजर, क्या है वजह? डायरेक्टर आदित्य धर ने खोला राज

Dhurandhar 2 Did Not Release With Border 2: फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज हो गई है. दावा किया जा रहा था कि फिल्म धुरंधर 2 का टीजर बॉर्डर 2 के साथ ही आने वाला था लेकिन ऐसा नहीं हुआ? आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: January 23, 2026 1:50 PM IST

Dhurandhar 2 Did Not Release With Border 2: अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म बॉर्डर 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये इंतजार खत्म हो गया. आज यानी 23 दिसंबर को बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, लेकिन इस फिल्म ने रणवीर सिंह के फैंस को निराश कर दिया है. कहा जा रहा था कि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 का टीजर बॉर्डर 2 के साथ थिएटर में दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. धुरंधर 2 का टीजर रिलीज नहीं किया गया है और इस वजह से फैंस निराश हो गए हैं और अब फैंस की खुशी के लिए धुरंधर 2 के डायरेक्टर आदित्य धर बताया है कि फिल्म का टीजर अभी क्यों नहीं आया है?

धुरंधर 2 का क्यों नहीं आया टीजर?

दरअसल, बॉर्डर 2 (Border 2) देखने गए फैंस थिएटर में धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) के टीजर का इंतजार करते रह गए थे. रिपोर्ट्स में कहा गया था कि धुरंधर 2 का टीजर बॉर्डर 2 की स्क्रीनिंग में अटैच होगा. ऐसे में फैंस को डबल सरप्राइज मिलने की उम्मीद थी और जब ऐसा नहीं हुआ तो एक फैन ने सीधा धुरंधर 2 के डायरेक्टर आदित्य धर को मैसेज कर दिया. निर्देशन ने भी फैंस की परेशानी को खत्म करते हुए इस मैसेज का जवाब भी दिया.

देखें पोस्ट

आदित्य धर ने बताई टीजर न आने की वजह

फिल्म बॉर्डर 2 देखने गए एक फैन ने इंस्टाग्राम पर आदित्य धर को टैग करते हुए लिखा, 'आदित्य सर मजाक नहीं... टीजर जल्दी रिलीज करो.' इसके साथ रोमांटिक कपल का पोस्टर था, जिसमें एक लड़की बोल रही है,'तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है?' तब लड़का बोलता है, '19 मार्च.' बता दें कि इसी तारीख को धुरंधर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस इंस्टा पोस्ट का आदित्य धर ने मजेदार अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने लिखा, 'टीजर अगले कुछ दिनों में बाहर आ जाएगा.' हालांकि उन्होंने अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउसमेंट नहीं की है, लेकिन आदित्य धर के इस जवाब से फैंस शांत हो गए हैं.

कब रिलीज होगा धुरंधर 2 का टीजर

दावा किया जा रहा है कि मेकर्स धुरंधर 2 के टीजर को खास दिन पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, धुरंधर 2 का टीजर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होगा. आदित्य धर की ये फिल्म भी देशभक्ति से भरी हुई है. फिल्म में रणवीर सिंह ने एक इंडियन एजेंट का रोल निभाया है, जो पाकिस्तान में घुसकर गैंगस्टर की दुनिया हिला देता है. इस फिल्म का जलवा अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कायब है. ये फिल्म सिनेमाघरोंमें 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और लगभग 50 दिन में भी फिल्म कमाई कर रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

