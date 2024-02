आदित्य नारायण मल्टी-टैलेटेंड हैं और एक्टिंग के साथ सिंगिंग भी करते हैं। इसके साथ ही आदित्य नारायण तमाम शोज को होस्ट करते भी नजर आते हैं। एक्टर, होस्ट और सिंगर आदित्य नारायण की अच्छी फैन फॉलोइंग है। फिलहाल, आदित्य नारायण के एक कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसको देखने के बाद लोग उनकी जमकर ट्रोलिंग कर रहे हैं। आदित्य नारायण अपने इस लेटेस्ट वीडियो को लेकर चर्चा में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि आखिरकार आदित्य नारायण के इस वीडियो में ऐसा क्या है कि लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं।

आदित्य नारायण के कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आदित्य नारायण छत्तीसगढ़ के एक कॉलेज में कॉन्सर्ट के लिए गए थे और यहां पर उनके तमाम चाहने वाले पहुंचे थे। आदित्य नारायण का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि वह गाना गा रहे हैं। इस दौरान आदित्य नारायण अपने एक फैन के पास जाते हैं और पहले तो उसके हाथ पर माइक से मारते हैं फिर उसका फोन छीनकर दूर फेंक देते हैं। हालांकि, ये बात सामने नहीं आई है कि आखिर आदित्य नारायण किस बात पर इतना नाराज हो गए और फैन के साथ बदसलूकी कर दी। आदित्य नारायण का वीडियो वायरल होते ही लोगों ने उनकी क्लास लगाना शुरू कर दिया।

What the f is wrong with Aditya Narayan??

So arrogant and for what? ?

Disrespectful towards his own fans?? pic.twitter.com/BE1817boQ0

