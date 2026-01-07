ENG हिन्दी
Aditya Roy Kapur और मोहित सूरी के बीच आई दरार? डायरेक्टर की फिल्म से किनारा करने पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मैं उन्हें क्लीन...'

Aditya Roy Kapur: 'आशिकी 2' और 'मलंग' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली जोड़ी आदित्य रॉय कपूर और मोती सूरी को लेकर खबरें थी दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है और एक्टर ने डायरेक्टर की अगली फिल्म से किनारा कर लिया है. लेकिन अब इस पर दोनों का बयान सामने आया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 7, 2026 11:56 PM IST

Aditya Roy Kapur: 'सैयारा' (Saiyaara) की धमाकेदार सक्सेस के बाद डायरेक्टर मोहित सूरी (Mohit Suri) अब अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी में जुट गए हैं, जो एक बार फिर एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा होने वाली है. काफी समय से चर्चा थी कि इस फिल्म में 'नाइट मैनेजर' फेम आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapur) लीड रोल में नजर आएंगे और एक बार फिर से 'आशिकी 2' और 'मलंग' के बाद ये जोड़ी फिर पर्दे पर आग लगाएगी. लेकिन फिर अचानक अफवाह उड़ी कि आदित्य ने फिल्म छोड़ दी है और दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है. वहीं इन खबरों के बीच मोहित और आदित्य दोनों का बयान सामने आया है और अपने बीच के रिश्ते पर इन्होंने जो बात कही वो काफी लोगों को अजम नहीं होगी.

आदित्य संग दोबाना काम करने पर क्या बोले मोहित?

मोहित सूरी ने हाल ही में बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में आदित्य रॉय कपूर के साथ दोबारा काम करने की खबरों को गलत बताया. उन्होंने कहा, 'मैं आदित्य और शाद रंधावा से क्रिकेट खेलने के लिए मिलता रहता हूं. हम साथ में वक्त बिताते हैं. आदित्य मेरा बहुत करीबी दोस्त है, लेकिन हमारी काम को लेकर कोई मीटिंग नहीं हुई है. मैं जिस स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूं, वो अभी पूरी भी नहीं हुई है, तो चर्चा का सवाल ही नहीं उठता.'

डायरेक्टर ने आगे कहा, 'मैं जो स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, वो आदित्य के लिए है ही नहीं. जब स्क्रिप्ट और कास्ट फाइनल हो जाएगी, तब मैं खुद सब कुछ बताऊंगा.' वहीं दोनों के बीच फिल्म को लेकर दरार की खबरों पर आदित्य रॉय का भी बयान सामने आया है.

'मुझे कोई रोल मिलने की उम्मीद नहीं'

आदित्य रॉय कपूर ने इस मुद्दे पर मजाकिया अंदाज में मजेदार जवाब देते हुए कहा, 'मैं और मोहित सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर मिल रहे हैं, जहां मैं उन्हें क्लीन बोल्ड कर रहा हूं. तो वहां से मुझे कोई रोल मिलने की उम्मीद नहीं है. रही बात फिल्म छोड़ने की, तो वो खबर पूरी तरह से झूठ है.'

मोहित सूरी नई फिल्म में कौन होगी नई जोड़ी?

वहीं अगर बात करें मोहित सूरी की अगली बड़ी फिल्म की तो वे इस वक्त बॉलीवुड के सबसे डिमांड वाले डायरेक्टर्स में से एक हैं. उनकी पिछली फिल्म 'सैयारा' ने दुनियाभर में 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. उनकी अगली फिल्म को अक्षय विधानी प्रोड्यूस करेंगे. फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और इसके बाद ही कास्टिंग शुरू होगी. हालांकि, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि, इस म्यूजिकल रोमांस में कौन सी नई जोड़ी नजर आती है.

