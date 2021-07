Thadam रीमेक से कटा Sidharth Malhotra का पत्ता, इस हैंडसम हंक के हाथ लगी T Series की ब्लॉकबस्टर फिल्म

बीते कुछ समय में फिल्म इंडस्ट्री से कई साउथ फिल्मों के रीमेक का ऐलान हो चुका है। इनमें रत्सासन (Ratsasan), यूटर्न (U Turn), अय्यप्पनम कोशियुम (Ayyappanum Koshiyum) समेत कई शानदार फिल्में शामिल हैं। साल 2019 में आई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'थडम' (Thadam) का हिंदी रीमेक कई महीनों से चर्चा में है। फिल्म की कास्ट को लेकर कई सारी खबरें चल रही थीं। लीड कास्ट के लिए कभी आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapur) तो कभी सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) के नाम की चर्चा थी। अब फिल्म को लेकर आधिकारिक ऐलान हो गया है। Also Read - Jersey, Thadam से लेकर Kaithi तक, इन 8 साउथ फिल्मों के बॉलीवुड रीमेक्स से हिलेगा बॉक्स ऑफिस, देखें लिस्ट

फिल्म के रीमेक के लिए 'आशिकी 2' फेम एक्टर आदित्य रॉय कपूर को लीड रोल के लिए साइन किया गया है। फिल्म में आदित्य डबल रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा का पत्ता कट गया है। वहीं फिल्म में उनका साथ देने के लिए हाल ही में फिल्म तूफान में नजर आईं एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) के नाम पर मुहर लगाई गई है। फिल्म का डायरेक्शन वर्धन केटकर करेंगे। ये फिल्म वर्धन की पहली फिल्म होने वाली है। फिल्म का प्रोडक्शन मुराद खेतानी और टी सीरीज करेंगे। इस फिल्म की शूटिंग सितंबर से शुरू होगी और फिल्म के अगले साल रिलीज होने की उम्मीद है, बशर्ते कोरोना फिर से वापस ना आए।

We're excited to announce our next, a thriller starring #AdityaRoyKapur in a double role for the first time.

Hindi remake of the Tamil hit, #Thadam. To be directed by #VardhanKetkar.

Produced by #BhushanKumar's @TSeries & @MuradKhetani's @Cine1Studios.@aseem_arora pic.twitter.com/wEumGbpePe

— T-Series (@TSeries) July 29, 2021