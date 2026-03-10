'Dhurandhar 2' की एडवांस बुकिंग में मची लूट, 2900 तक पहुंची टिकट की कीमत, अब तक हुई इतनी कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का दर्शकों में अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है. इस फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही करोड़ों में कमाई कर ली है और इसके टिकट भी भर-भरकर बिक रहें हैं. आइए जानते हैं...

बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर रणवीर सिंह का तूफान आने वाला है. उनकी मोस्ट अवेटेड स्पाई-एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर 2: द रिवेंज' 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है, लेकिन फिल्म के रिलीज से पहले ही कमाई के आंकड़ों ने सुनामी ला दी है. एडवांस बुकिंग के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वे इशारा कर रहे हैं कि यह फिल्म साल 2026 की सबसे बड़ी ओपनर साबित हो सकती है. आइए जानते हैं 'धुरंधर 2' की एडवांस बुकिंग और टिकटों के खेल के बारे में.

रिलीज से पहले ही 20 करोड़ का कमाई

सैकनिल्क (Sacnilk) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 'धुरंधर 2' ने एडवांस बुकिंग के जरिए बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमानी शुरू कर दी है. फिल्म ने अब तक भारत में 14.69 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. अगर इसमें ब्लॉक की गई सीटों को भी जोड़ दिया जाए, तो यह आंकड़ा 20.32 करोड़ रुपये के पार पहुंच जाता है. फिल्म के अब तक 2,59,111 टिकट बिक चुके हैं. देशभर में करीब 7,890 शोज लगाए गए हैं, जो यह साफ होता है कि एग्जिबिटर्स को इस फिल्म से कितनी उम्मीदें हैं. फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है, लेकिन हिंदी वर्जन का दबदबा सबसे ज्यादा है, जिसने अकेले ही 14.37 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग कर ली है.

कितनी है टिकटों की कीमत

मेकर्स ने इस बार एक ऐसी रणनीति अपनाई है, जो हर वर्ग के दर्शक को सिनेमाघर तक खींच लाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक, टिकटों की कीमतों में जमीन-आसमान का अंतर है. मुंबई के पॉश इलाकों जैसे आईनॉक्स मेगाप्लेक्स में अगर आप रिक्लाइनर सीट पर फिल्म देखना चाहते हैं, तो आपको 2900 रुपये तक देने पड़ सकते हैं. वहीं, दक्षिण भारत के दर्शकों के लिए यह फिल्म काफी किफायती है. चेन्नई के एजीएस सिनेमा में आप मात्र 59 रुपये में रणवीर सिंह का एक्शन देख सकते हैं.

साउथ में भी बज रहा है डंका

सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही नहीं, बल्कि साउथ के राज्यों में भी फिल्म को लेकर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. तेलुगु वर्जन के लिए 5,500 और तमिल के लिए 10,000 से ज्यादा टिकटें बुक हो चुकी हैं. कन्नड़ और मलयालम मार्केट में भी बुकिंग धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है. रणवीर सिंह की स्पाई इमेज और पहले पार्ट की सफलता ने इस फिल्म के लिए एक मजबूत बेस तैयार कर दिया है. जिस रफ्तार से एडवांस बुकिंग चल रही है, ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि 'धुरंधर 2' ओपनिंग डे पर कई पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी. फिल्म की कहानी में जसकीरत सिंह रंगी का कराची मिशन और हाई-ऑक्टेन स्टंट्स दर्शकों को थिएटर्स तक खींचने के लिए काफी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

