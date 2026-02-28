19 minute 34 second viral video के बाद धड़ल्ले से फॉरवर्ड और सर्च हुआ ChiChi का वायरल वीडियो, दिखा सकता है जेल का रास्ता

ChiChi Call Viral Video: सोशल मीडिया पर 19 minute 34 second viral वीडियो के बाद अब चीची कॉल नाम का एक वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. इस वीडियो की वजह से एक बार फिर से सोशल मीडिया पर आतंक मच गया है.

ChiChi Viral Video: सोशल मीडिया समय के साथ बदलता चला जा रहा है. एक समय था जब लोग केवल मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे. आज के समय में जिंदगी को बिना सोशल मीडिया के इमेजिन करना भी मुश्किल है. बैंक से लेकर पर्सनल... हर डीटेल इंसान के एक छोटे से फोन में कैद होती है. यही वजह है जो हमारा फोन ही हमारा दुश्मन बनता चला जा रहा है. साल 2026 में अब तक कई बार अजीब-अजीब घटनाएं सामने आ चुकी हैं. अचनाक की एक वीडियो का लिंक सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है,जिसकी वजह से बहुत से लोग बर्बाद हो रहे हैं तो बहुत से लोग बिना कुछ किए धरे क्रिमिनल बन गए हैं. इसी बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तबाही मचा रहा है. इस वीडियो को चीची कॉल फाइल घोटाला नाम दिया गया है. इसा काम ही लोगों की निजि जानकारियां चुराना है.

क्या है इस वीडियो की सच्चाई?

दावा किया जा रहा है कि ये ट्रेंड फिलीपींस से इंडिया आया है. इस वीडियो में सियारगाओ की मशहूर लाइफस्टाइल और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर वेरा हिल को दिखाया गया है. हालांकि इस वीडियो का वेरा हिल से कोई लेना-देना नहीं है. वेरा हिल को लोग सोशल मीडिया पर चीची के नाम से भी जानते हैं. अब वेरा हिल के नाम का ये वीडियो लोगों को परेशान कर रहा है. हालांकि अब तक भी ऑनलाइन इस वीडियो का कोई पुख्ता सबूत साइबर क्राइम के हाथ नहीं लगा है. बावजूद इसके ये वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.

चीची का वीडियो आपको भेज सकता है जेल

'चीची कॉल' घोस्ट फाइल घोटाला इतना खतरनाक है कि ये आपको जेल तक भेज सकता है. विशेषज्ञों ने दावा किया है कि ये एक फर्जी लिंक है जो कि एसईओ पॉइजनिंग और फिशिंग पेजों के जरिए लोगों का डाटा चुराते हैं. इसके मैलवेयर सोशल मीडिया पर फैले हुए हैं. कुल मिलाकर देखें तो ये वीडियो का लिंक शेयर करना क्रिमिनल एक्टिविटी हुई. ऐसे में ये वीडियो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है. ये वीडियो शेयर करने भर से आपको जेल भेज सकता है. नए एआईटी रूल्स के मुताबिक ऐसे लिंक भेजने वाले को करीब 2 साल तक की सजा भी हो सकती है. इसके अलावा आपको हर्जाना देना पड़ जाएगा वो अलग... बता दें कि 'चीची कॉल' घोस्ट फाइल घोटाला वीडियो पहली वीडियो नहीं है जो कि लोगों का जीना हराम कर रही है. 'चीची कॉल' घोस्ट फाइल घोटाला से पहले 19 minute 34 second viral video ने सबको परेशान कर दिया था. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

