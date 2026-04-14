ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • आशा भोसले के निधन के बाद पोती जनाई का पहला इमोशनल पोस्ट वायरल, लिखा दिल छू लेने वाला मैसेज...

आशा भोसले के निधन के बाद पोती जनाई का पहला इमोशनल पोस्ट वायरल, लिखा दिल छू लेने वाला मैसेज

92 साल की आशा भोसले का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है. उनकी पोती जनाई भोसले ने सोशल मीडिया पर इमोशनल मैसेज लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसमें उन्होंने फैंस के अपार प्यार के लिए आभार व्यक्त किया.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 14, 2026 10:43 AM IST

आशा भोसले के निधन के बाद पोती जनाई का पहला इमोशनल पोस्ट वायरल, लिखा दिल छू लेने वाला मैसेज
जनाई ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

92 साल की उम्र में आशा भोसले जी का निधन केवल एक कलाकार का जाना नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है. सीने में संक्रमण और थकान के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती आशा ताई ने जब अपनी आखिरी सांस ली, तो पूरा देश शोक में डूब गया. सोमवार को शिवाजी पार्क में उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन किया गया.

जनाई और दादी का प्रेम

आशा ताई के इस अंतिम सफर में उनकी 24 साल की पोती जनाई भोसले सबसे अधिक आहत दिखीं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी दादी की अंतिम तस्वीर शेयर करते हुए एक बेहद इमोशनल पोस्ट लिखा. जनाई ने लिखा, "मेरे अंदर भावनाओं का एक सैलाब उमड़ रहा है. आज लोगों ने मेरी दादी को जो असीम प्यार और सम्मान दिया है, उसे देखकर मेरा मन भर आया है. मैं हर उस प्रशंसक की आभारी हूं, जिन्होंने उन्हें इतना सम्मान दिया. वे आज भी हम सबके दिलों में जीवित हैं और ऊपर से हमें देख रही हैं." जनाई का ये पोस्ट बताता है कि उनके लिए आशा ताई केवल एक लीजेंड नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया थीं.

Also Read
79 की उम्र में आशा भोसले ने किया था एक्टिंग डेब्यू, फिल्म में निभाया वो किरदार, जिसे देख सबकी आंखें हो गई नम

अंतिम विदाई का गमगीन माहौल

अंतिम संस्कार के दौरान शिवाजी पार्क का नजारा बेहद भावुक था. जब बेटे आनंद भोसले ने उन्हें मुखाग्नि दी, तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम थीं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में जनाई भोसले को अपनी दादी के पार्थिव शरीर के पास फूट-फूटकर रोते हुए देखा गया. उस कठिन पल में अभिनेता रणवीर सिंह ने आगे बढ़कर जनाई को गले लगाया और उन्हें सांत्वना दी. यह वीडियो देखकर फैंस का दिल भी भर आया.

zenai

Also Read
पाकिस्तान की ओछी हरकत, आशा भोसले के निधन की खबर दिखाने पर रोक; चैनलों को भेजा नोटिस

अस्पताल में भर्ती थीं आशा ताई

आशा ताई के निधन से पहले जब उनकी सेहत को लेकर तरह-तरह की अफवाहें उड़ी थीं, तब जनाई ने ही सोशल मीडिया पर हेल्थ अपडेट दिया था. उन्होंने बताया था कि दादी को केवल सांस लेने में तकलीफ और सीने में इंफेक्शन है. तब फैंस ने उम्मीद जताई थी कि आशा ताई एक बार फिर अपनी आवाज के साथ वापसी करेंगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. तमाम डॉक्टरी कोशिशों के बावजूद आशा ताई को नहीं बचाया जा सका.

आशा भोसले का निधन एक ऐसा खाली स्थान है जिसे कोई नहीं भर सकता. उन्होंने अपने जीवन में सभी तरह के गाने गाए हैं. आशा ताई ने अपने करियर में 12 हजार गाने गाए हैं, जिसमें रोमांटिक गाने से लेकर गजल, भक्ति, सैड लव गाने शामिल हैं. आशा ताई का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकाॅर्ड में भी शुमार है. भले ही अब वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
Asha Bhosle को श्रद्धांजलि देने पहुंचे रणवीर सिंह, बिलखती पोती जनाई को गले लगाकर बंधाया ढांढस; फैन्स बोले- 'असली रत्न'

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Asha Bhosle Asha Bhosle Death Zenai Bhosle