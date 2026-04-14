आशा भोसले के निधन के बाद पोती जनाई का पहला इमोशनल पोस्ट वायरल, लिखा दिल छू लेने वाला मैसेज...

92 साल की आशा भोसले का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है. उनकी पोती जनाई भोसले ने सोशल मीडिया पर इमोशनल मैसेज लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसमें उन्होंने फैंस के अपार प्यार के लिए आभार व्यक्त किया.

92 साल की उम्र में आशा भोसले जी का निधन केवल एक कलाकार का जाना नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है. सीने में संक्रमण और थकान के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती आशा ताई ने जब अपनी आखिरी सांस ली, तो पूरा देश शोक में डूब गया. सोमवार को शिवाजी पार्क में उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन किया गया.

जनाई और दादी का प्रेम

आशा ताई के इस अंतिम सफर में उनकी 24 साल की पोती जनाई भोसले सबसे अधिक आहत दिखीं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी दादी की अंतिम तस्वीर शेयर करते हुए एक बेहद इमोशनल पोस्ट लिखा. जनाई ने लिखा, "मेरे अंदर भावनाओं का एक सैलाब उमड़ रहा है. आज लोगों ने मेरी दादी को जो असीम प्यार और सम्मान दिया है, उसे देखकर मेरा मन भर आया है. मैं हर उस प्रशंसक की आभारी हूं, जिन्होंने उन्हें इतना सम्मान दिया. वे आज भी हम सबके दिलों में जीवित हैं और ऊपर से हमें देख रही हैं." जनाई का ये पोस्ट बताता है कि उनके लिए आशा ताई केवल एक लीजेंड नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया थीं.

अंतिम विदाई का गमगीन माहौल

अंतिम संस्कार के दौरान शिवाजी पार्क का नजारा बेहद भावुक था. जब बेटे आनंद भोसले ने उन्हें मुखाग्नि दी, तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम थीं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में जनाई भोसले को अपनी दादी के पार्थिव शरीर के पास फूट-फूटकर रोते हुए देखा गया. उस कठिन पल में अभिनेता रणवीर सिंह ने आगे बढ़कर जनाई को गले लगाया और उन्हें सांत्वना दी. यह वीडियो देखकर फैंस का दिल भी भर आया.

अस्पताल में भर्ती थीं आशा ताई

आशा ताई के निधन से पहले जब उनकी सेहत को लेकर तरह-तरह की अफवाहें उड़ी थीं, तब जनाई ने ही सोशल मीडिया पर हेल्थ अपडेट दिया था. उन्होंने बताया था कि दादी को केवल सांस लेने में तकलीफ और सीने में इंफेक्शन है. तब फैंस ने उम्मीद जताई थी कि आशा ताई एक बार फिर अपनी आवाज के साथ वापसी करेंगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. तमाम डॉक्टरी कोशिशों के बावजूद आशा ताई को नहीं बचाया जा सका.

आशा भोसले का निधन एक ऐसा खाली स्थान है जिसे कोई नहीं भर सकता. उन्होंने अपने जीवन में सभी तरह के गाने गाए हैं. आशा ताई ने अपने करियर में 12 हजार गाने गाए हैं, जिसमें रोमांटिक गाने से लेकर गजल, भक्ति, सैड लव गाने शामिल हैं. आशा ताई का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकाॅर्ड में भी शुमार है. भले ही अब वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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