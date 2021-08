Kiara Advani To Star Opposite Kartik Aaryan Again: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) इन दिनों 'शेरशाह' की सक्सेस को एन्जॉय कर रही है। इस फिल्म में कियारा के साथ लीड रोल में सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) नजर आए थे। ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। 'शेरशाह' के बाद कियारा आडवाणी के हाथ एक ओर बड़ी फिल्म लगी है। इस फिल्म में कियरा आडवाणी के कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) के नजर आएंगी। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी पहले से ही 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiya 2) की शूटिंग में व्यस्त हैं। Also Read - Shershaah: केवल 40 दिन कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ रही थीं मंगेतर डिंपल चीमा, Kiara Advani ने यूं फूंकी किरदार में जान

दरअसल कियारा आडवाणी को ये फिल्म श्रद्धा कपूर की वजह से मिली है। इस बात में कोई शक नहीं कि श्रद्धा कियारा से सीनियर एक्ट्रेस है और उनकी प्राइस वैल्यू कियरा के ज्यादा है। प्रभास की 'साहो' के लिए श्रद्धा कपूर को लगभग 10 करोड़ रुपये सैलरी दी गई थी। हिंदी सिनेमा को देखते हुए श्रद्धा कपूर की फीस काफी ज्यादा है। जब साजिद नाडियाडवाला से श्रद्धा कपूर के मार्किट वैल्यू को लेकर पूछा गया, तो इस बात ने उन्हें भी असमंजस में डाल दिया।

साजिद नाडियाडवाला के एक करीबी सूत्र ने बताया, 'श्रद्धा ने लगभग 20 हिंदी फिल्में की हैं। इनमें से 4 हिट रही हैं, जिनमें से 2 'बागी' और 'बागी 3' का निर्माण साजिद नाडियाडवाला ने किया था। जब उनसे कार्तिक आर्यन अभिनीत अपने नए प्रोडक्शन के लिए श्रद्धा की फीस पूछी, तो साजिद हैरान रह गए। यही वजह है कि साजिद ने भी श्रद्धा कपूर की जगह कियारा आडवाणी को लेने का फैसला किया है।'

कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर ये एक लव स्टोरी होगी, जिसका निर्देशन समीर विदवान करने जा रहे हैं। कार्तिक और कियारा को ऑनस्क्रीन रोमांस करते हुए देखने के लिए फैंस भी बेताब हैं।