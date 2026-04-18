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तारा सुतारिया संग ब्रेकअप के बाद वीर पहाड़िया की लाइफ में हुई मिस्ट्री गर्ल की एंट्री, केमिस्ट्री देख फैंस के उड़े होश

तारा सुतारिया से ब्रेकअप के बाद वीर पहाड़िया को मुंबई में एक मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट किया गया है. लोगों का मानना है कि यह लड़की वीर की नई गर्लफ्रेंड हो सकती है. आइए जानते हैं…

By: Shreya Pandey  |  Published: April 18, 2026 2:20 PM IST

तारा सुतारिया संग ब्रेकअप के बाद वीर पहाड़िया की लाइफ में हुई मिस्ट्री गर्ल की एंट्री, केमिस्ट्री देख फैंस के उड़े होश
वीर पहाड़िया को मिला दूसरा प्यार

बॉलीवुड की गलियों में गॉसिप का पारा एक बार फिर चढ़ गया है. कभी एक-दूसरे के प्यार में डूबे रहने वाले तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया अब अपनी राहें अलग कर चुके हैं. लेकिन, असली खबर ये नहीं है कि उनका ब्रेकअप हो गया, बल्कि खबर ये है कि वीर पहाड़िया अपनी जिंदगी में काफी तेजी से मूव-ऑन करते दिख रहे हैं. हाल ही में मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर वीर को एक मिस्ट्री गर्ल के साथ देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है.

क्या ये नया प्यार है या सिर्फ दोस्ती?

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में वीर पहाड़िया ऑल-ब्लैक लुक में काफी डैपर नजर आ रहे हैं. वे एक रेस्टोरेंट से एक लड़की के साथ बाहर निकलते दिखे. जहां वो लड़की कैमरे को देखते ही सीधे कार में जाकर बैठ गई, वहीं वीर ने बहुत ही कूल अंदाज में पैपराजी से बातचीत की. इंटरनेट की जनता पूछ रहे हैं, "क्या वीर को फिर से प्यार मिल गया?" तो कुछ का गुस्सा इस बात पर निकल रहा है कि "लड़के इतनी जल्दी मूव-ऑन कैसे कर लेते हैं?" हालांकि, गॉसिप के गलियारों से एक और खबर ये आ रही है कि ये कोई 'मिस्ट्री गर्ल' नहीं, बल्कि फिल्ममेकर साजिद नाडियाडवाला की भांजी आफिया सैय्यद हैं. कहा जा रहा है कि दोनों साथ में किसी फिल्म में काम करने वाले हैं.

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एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट का वो किस्सा

तारा और वीर के रिश्ते में दरार की शुरुआत पिछले साल एक कॉन्सर्ट के दौरान मानी जाती है. मशहूर सिंगर एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट में तारा सुतारिया और सिंगर के बीच की बॉन्डिंग को लेकर काफी चर्चा हुई थी. उस वक्त भीड़ में मौजूद वीर के रिएक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मीम्स बने और कयास लगाए गए. तारा ने हालांकि इन खबरों को झूठा नैरेटिव और पेड पीआर बताकर खारिज कर दिया था. बाद में सोशल मीडिया स्टार ऑरी ने एक अनएडिटेड वीडियो शेयर किया, जिसमें वीर अपनी लेडी लव तारा और एपी ढिल्लों के लिए चीयर करते दिख रहे थे. वीर ने तब लिखा भी था "सच्चाई की हमेशा जीत होती है."

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किसी ने नहीं दिया बयान

भले ही उस वक्त वीर ने सच्चाई की जीत की बात की थी, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने सबको चौंका दिया. फैंस आज भी इसे कॉन्सर्ट वाले विवाद से जोड़कर देखते हैं. फिलहाल, न तो तारा ने और न ही वीर ने अपने रिश्ते की स्थिति पर कोई आधिकारिक मुहर लगाई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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