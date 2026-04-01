मौत के बाद अब मां बनने का झूठा नाटक! पूनम पांडे की प्रेग्नेंसी निकली फर्जी, वीडियो शेयर कर खोली अपनी पोल

पूनम पांडे ने एक बार फिर अपनी हरकतों के जरिए सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. पिछले कुछ दिनों से बेबी बंप की तस्वीरें शेयर कर फैंस को गुमराह करने वाली एक्ट्रेस ने 1 अप्रैल को एक वीडियो जारी कर इसका खुलासा किया है.

सोशल मीडिया की दुनिया में पूनम पांडे का नाम अब मनोरंजन से ज्यादा विवादों और झूठ के लिए जाना जाने लगा है. अजीब काम की वजह से सुर्खियां बटोरने की कला में माहिर पूनम ने इस बार अप्रैल फूल डे का सहारा लेकर अपनी प्रेग्नेंसी की झूठी अफवाह फैलाई. दो दिनों तक बेबी बंप के साथ पोज देकर दुनिया को बधाई देने पर मजबूर करने वाली पूनम ने अंततः इसे एक मजाक बताकर खत्म कर दिया.

बेबी बंप की तस्वीरों का सच

पिछले कुछ समय से पूनम पांडे लगातार अपनी ऐसी तस्वीरें शेयर कर रही थीं, जिनमें उनका बेबी बंप साफ नजर आ रहा था. इन तस्वीरों को देखकर फैंस और मीडिया जगत में खलबली मच गई थी. हालांकि, पूनम के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कई लोगों को इस पर संदेह था, लेकिन प्रेग्नेंसी जैसे मामले पर बिना पुष्टि के कुछ कहना मुश्किल था. 1 अप्रैल की सुबह होते ही पूनम ने एक वीडियो शेयर किया और हंसते हुए कहा, "दोस्तों, आपकी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं यार! यह सिर्फ एक अप्रैल फूल प्रैंक था."

पूनम ने दी सफाई

इस वीडियो में पूनम ने बड़े ही बेबाक अंदाज में अपनी सफाई पेश की. उन्होंने कहा कि दुनिया में इतना तनाव है कि उन्हें लगा कि थोड़ा एंटरटेन करना चाहिए. उन्होंने गर्व से कहा, "मैं ठहरी पूनम पांडे, मेरा तो काम ही है दुनिया को हैरान करना." लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या किसी की भावनाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ एंटरटेनमेंट की लिस्ट में आता है? नेटिजन्स इस पर बुरी तरह भड़के हुए हैं और इसे पब्लिसिटी का घटिया लेवल बता रहे हैं.

कैंसर अवेयरनेस के नाम पर मौत की खबर

यह पहली बार नहीं है जब पूनम ने इस तरह का भद्दा मजाक किया हो. इससे पहले उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के बहाने अपनी मौत की खबर फैला दी थी. उस वक्त उनके करीबी दोस्तों, जैसे एजाज खान तक ने इस खबर को सच मान लिया था और शोक व्यक्त करना शुरू कर दिया था. बाद में जब पूनम जिंदा सामने आईं, तो उन्होंने इसे 'अवेयरनेस स्टंट' कहा था. हालांकि, उस वक्त भी इंडस्ट्री और आम जनता ने इसकी कड़ी आलोचना की थी, क्योंकि मौत जैसी गंभीर चीज किसी के लिए मजाक नहीं हो सकती. बार-बार झूठ बोलकर सुर्खियां बटोरने की इस होड़ में उन्होंने अपने भरोसे को भी खो दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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