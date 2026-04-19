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Deepika Padukone के बाद Bollywood के इस कपल ने सुनाई खुशखबरी, घर में गूंजी किलकारियां

Drishyam 3 director Abhishek Pathak become Father: हाल ही में बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण ने जमाने के दूसरी बार मां बनने की खबर सुनाई है. इसी बीच बॉलीवुड के एक और कपल ने अपने बच्चे का स्वागत कर डाला है. चलिए जानते हैं कि यहां हम किसकी बात कर रहे हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 19, 2026 2:26 PM IST

Deepika Padukone के बाद Bollywood के इस कपल ने सुनाई खुशखबरी, घर में गूंजी किलकारियां
अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबेरॉय के घर गूंजी किलकारियां

Drishyam 3 director Abhishek Pathak becomes father: आज का दिन बॉलीवुड फैंस के लिए बेहद खास है. कुछ समय पहले ही दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने मां बनने का ऐलान किया है. धुरंधर 2 स्टार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दोबारा मां और पिता बनने वाले हैं. ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. लोग लगातार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को माता-पिता बनने की बधाई देने लगे हैं. इसी बीच बॉलीवुड के एक और पल ने अपने फैंस को खुशखबरी सुना डाली है. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की पोस्ट सामने आने के बाद अब ये कपल लोगों की नजरों में बना हुआ है. यहां हम बात कर रहे हैं. अजय देवगन की 'दृश्यम' के निर्देशक अभिषेक पाठक और उनकी पत्नी शिवालिका ओबेरॉय के बारे में... जो कि कुछ समय पहले ही माता-पिता बन गए हैं. कुछ समय पहले ही शिवालिका ओबेरॉय ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है. अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबेरॉय के घर खुशियों ने उस समय दस्तक दी है जब 'दृश्यम 3' को लेकर खबरें आ रही हैं.

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अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबेरॉय ने बांटी फैंस के साथ खुशियां

फैंस लगातार 'दृश्यम 3' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. कुछ समय पहले ही अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबेरॉय ने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था. आज अक्षय तृतीया के मौके पर अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबेरॉय के घर लक्ष्मी ने दस्तक दी है. कुछ समय पहले ही एक पोस्ट शेयर करके अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबेरॉय ने इस बात की जानकारी अपने फैंस को दी है. इस पोस्ट में अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबेरॉय ने लिखा, आज के शुभ अवसर पर हमारे पर देवी लक्ष्मी आई है. ये बच्ची हमारे लिए देवी का आशीर्वाद है.

अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबेरॉय हुए इमोशनल

इसके साथ ही अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबेरॉय ने एक शानदार कार्ड भी शेयर किया है. जिस पर अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबेरॉय ने लिखा है कि एक मिनट में हारे दिल को एक और जीने का मतलब मिल गया है. अब बस हम अपनी बेटी का स्वागत करना चाहते हैं. आपको बता दें कि अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबेरॉय ने साल 2023 में शादी की थी. इन दोनों ने गोवा में सात फेरे लिए थे. दोनों की मुलाकात साल 2020 में फिल्म खुदा हाफिज के सेट पर हुई थी.पहली मुलाकात होने के कुछ समय तक अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबेरॉय ने एक दूसरे को डेट किया. डेटिंग के तीन साल बाद अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबेरॉय ने शादी करने का फैसला किया था. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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