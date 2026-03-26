Dhurandhar के बाद अब Aakhri Sawal से सिनेमाघरों में तबाही मचाएंगे संजय दत्त, पोस्टर देख कांप उठेंगे दुश्मन! कब होगी रिलीज?

Aakhri Sawal: 'धुरंधर 2' में चौधरी असलम बनकर कहर बरपाने वाले संजय दत्त अब अपनी अगली फिल्म से धमाका करने के लिए तैयार हैं. जिसका पहला पोस्टर मेकर्स ने जारी कर दिया है. इसमें एक्टर का लुक काफी इंटेंस नजर आ रहा है.

Aakhri Sawal First Poster Out: बॉलीवुड के खलनायक यानी संजय दत्त (Sanjay Dutt) के पास इन दिनों एक से बढ़ एक फिल्मों का अंबार लगा हुआ है. हाल ही में 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) में चौधरी असलम बनकर कहर बरपाने वाले संजू बाबा अब अपनी दूसरी फिल्म से धमाका करने के लिए तैयार हैं. जल्द ही वो एक ऐसी पिक्चर में नजर आने वाले हैं, जो सिनेमाघरों में आग लगा सकती है. एक्टर ने अपनी अपमकिंग मूवी का ऐलान करते हुए फर्स्ट लुक शेयर किया है. इसमें उनका बेहद इंटेंस लुक देखने को मिल रहा है.

'आखिरी सवाल' का पहला पोस्टर जारी

दरअसल, 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Star Sanjay Dutt) के बाद अब संजय दत्त (Sanjay Dutt Upcoming Movie) फिल्म 'आखिरी सवाल' (Aakhri Sawal Poster) में नजर आ ने वाले हैं. जिसका पहला पोस्टर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करते हुए इसकी रिलीज डेट का भी खुलासा किया है. बता दें कि, इस मूवी में वो लीड रोल निभाते दिखाई देंगे.

कब रिलीज होगी संजय दत्त की 'आखिरी सवाल'?

'धुरंधर' एक्टर संजय दत्त ने 26 मार्च 2026 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'वो सवाल, जो पूरा भारत पूछता रहा... तैयार हो जाइए उसका जवाब जानने के लिए 15 मई को सिर्फ सिनेमाघरों में...' संजय दत्त की ये मूवी 15 मई 2026 को सिनेमाघरों (Aakhiri Sawal Release Date) में दस्तक देगी.

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'आखिरी सवाल' की स्टारकास्ट

'आखिरी सवाल' (Aakhiri Sawal) निखिल नंदा मोशन पिक्चर्स और नीम ट्री एंटरटेनमेंट के बैनर तले नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर अभिजीत मोहन वारंग के डायरेक्शन में बनी है और इसकी स्क्रिप्ट उत्कर्ष नैथानी ने लिखी है. जिसमें संजय दत्त के अलावा अमिता साध, नमाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, नीतू चंद्रा और त्रिधा चौधरी जैसे जाने-माने कलाकार लीड रोल में नजर आएंगे. कहा जा रहा है कि, संजय दत्त की ये मूवी 'आखिरी सवाल' राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस पर आधारित है. जो एक प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर के इर्द-गिर्द घूमेगी.

आठवें दिन Dhurandhar 2 का कितना रहा कलेक्शन?

वहीं अगर बात करें संजय दत्त की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Box Office Collection) की तो ये बॉक्स ऑफिस छप्पर फाड़ कमाई कर रही है. इस मूवी ने महज आठ दिन में ही 638.61 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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