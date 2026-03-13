ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'सब समय का...' हंसिका मोटवानी के तलाक के बाद Ex भाभी ने किया तीखा वार, कही ऐसी बात; सोशल म...

'सब समय का...' हंसिका मोटवानी के तलाक के बाद Ex भाभी ने किया तीखा वार, कही ऐसी बात; सोशल मीडिया पर मच गया बवाल!

Hansika Motwani का हाल ही में उनके पति सोहेल कथूरिया का ऑफिशियल तलाक हुआ है, जहां इस खबर से एक्ट्रेस के फैंस को झटका लगा है. वहीं उनकी Ex- भाभी नैंसी जेम्स ने हंसिका पर तंज कसा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 13, 2026 9:16 PM IST

'सब समय का...' हंसिका मोटवानी के तलाक के बाद Ex भाभी ने किया तीखा वार, कही ऐसी बात; सोशल मीडिया पर मच गया बवाल!
हंसिका मोटवानी के तलाक पर एक्स भाभी का तीखा वार

Hansika Motwani: हॉरर फिल्म 'गार्जियन' से लेकर साउथ की एक्शन मूवी 'सिंघम II' तक में नजर आने वाली एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी (Hansika Motwani) और बिजनेसमैन सोहेल कथूरिया (Sohael Khaturiya) साल 2022 में शादी के बंधन में बंधे थे, लेकिन दोनों ने हाल ही में ऑफिशियली अपना रिश्ता खत्म किया है. कुछ दिनों पहले ही दोनों का तलाक (Hansika Motwani Sohael Khaturiya Divorce) हुआ है. मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट ने हंसिका और सोहेल के तलाक को मंजूरी दी है. इस खबर की पुष्टि एक्ट्रेस के वकील अदनान शेख ने की थी, लेकिन इस बीच अब हंसिका की पूर्व भाभी और टीवी एक्ट्रेस मुस्कान नैन्सी जेम्स (Muskan Nancy James) ने अपनी ननद को लेकर तंज भरा पोस्ट किया है. उन्होंने अपने नोट में कुछ ऐसा लिखा है, जिससे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है.

Also Read
पहले रॉयल वेडिंग में करोड़ों रुपये का खर्चा फिर तलाक, हंसिका-सोहेल समेत इन स्टार्स ने शादी के कुछ साल बाद ही खत्म किया रिश्ता

नैन्सी ने हंसिका की दुनिया को बताया झूठा

हंसिका मोटवानी की एक्स भाभी और टीवी एक्ट्रेस मुस्कान नैन्सी जेम्स ने 13 मार्च 2026, शुक्रवार को अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, 'मैं कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से गुजारिश करती हूं कि मुझे किसी और की जिंदगी से दूर रखें. आप हमेशा सपोर्टिव रहे हैं और मैं उसकी क्रद करती हूं, लेकिन मेहरबानी करके मुझे किसी की 'पूरी तरह नकली दुनिया' से न जोड़े.' नैन्सी ने आगे लिखा, 'मेरे पास कोई पेड पीआर नहीं है समय को ही सच सामने लाने दें. 'सब समय का ही खेल है.' शांति, प्यार और कर्मा.'

Also Read
Hansika Motwani Divorce: सहेली का घर उजाड़कर बसाया था खुद का संसार! 3 साल 3 महीने बाद ही क्यों जुदा हुईं हंसिका-सोहेल की राहें?

क्या है हंसिका मोटवानी और नैन्सी जेम्स का विवाद?

आपको बता दें कि, हंसिका मोटवानी और उनकी भाभी मुस्कान नैन्सी जेम्स के बीच विवाद पुराना है. नैन्सी ने हंसिका के भाई प्रशांत मोटवानी से शादी की थी, लेकिन कुछ समय के बाद नैन्सी प्रशांत से अलग रह रही थीं. दरअसल, नैन्सी ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था. उन्होंने 18 दिसंबर 2024 को अंबोली पुलिस स्टेशन में प्रशांत, उनकी मां मोना और हंसिका के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी.

Also Read
पहले पति से हुई अलग और अब सरनेम भी बदला, तलाक की खबरों के बीच हसीना ने क्यों उठाया ये कदम? वजह कर देगी हैरान

नैन्सी ने अपनी शिकायत में बताया था कि, घरेलू हिंसा की वजह से उन्हें 'बेल्स पाल्सी' जैसी बीमारी हो गई थ, जिसमें चेहरे के एक तरफ की मांसपेशियों में कमजोरी या लकवा मार जाता है. नैन्सी और प्रशांत की शादी 2020 में हुई थी, लेकिन 2022 से ही दोनों अलग रह रहे थे.

हंसिका मोटवानी ने मिटाईं सोहेल की यादें

गौरतलब है कि, ऑफिशियली तलाक होने के बाद हंसिका मोटवानी ने अपने इंस्टाग्राम से सोहले के साथ वाली सभी तस्वीरें और शादी के वीडियो हटा दिए हैं. उनका अकाउंट जो कभी पति के साथ रोमांटिक फोटोज से भरा रहता था, अब सिर्फ उनकी सोलो फोटोज और ब्रांड प्रमोशन्स तक सीमित है. बता दें कि, हंसिका और सोहेल ने दिसंबर 2022 में एक शाही समारोह में शादी की थी. शादी के कुछ महीने बाद ही डिज्नी+ हॉटस्टार पर उनका एक रियलिटी शो 'हंसिका का लव शादी ड्रामा' भी आया था, जिसमें उनकी शादी की तैयारियां और पर्दे के पीछे का ड्रामा दिखाया गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Bollywood News Entertainment News Hansika Motwani Muskan Nancy James Sohael Khaturiya