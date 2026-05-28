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Hina Khan के बाद अब इस मशहूर सेलिब्रिटी को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, पोस्ट में छलका दर्द; फैंस से मांगी दुआएं

Breast Cancer आज के समय में महिलाओं में तेजी से होने वाली गंभीर बीमारी है. हिना खान के बाद अब एक और मशहूर सेलिब्रिटी को ब्रेस्ट कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 28, 2026 12:44 PM IST
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हिना खान के बाद इस मशहूर सेलिब्रेटी को हुआ ब्रेस्ट कैंसर

Famous Celebrity Diagnosed Breast Cancer: ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer) जैसी गंभीर बीमारी आज के समय में महिलाओं में सबसे आम और तेजी से फैलने वाली घातक बीमारी बन चुकी है. ये आम वूमेन्स से लेकर सेलेब्रिटीज (जो अपने खान-पान का खास ख्याल रखती हैं) तक को अपना शिकार बना रहा है. अभी फैंस हिना खान (Hina Khan) के ब्रेस्ट कैंसर की जंग के लिए दुआएं मांग ह रहे थे कि, इस बीच इंडस्ट्री की एक और बेहद चहेती और मशहूर शख्सियत इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गई है. उन्होंने अपनी इस गंभीर बीमारी की जानकारी फैंस के साथ शेयर करते हुए अपने चाहने वालों की दुआएं मांगी हैं, ताकि उन्हें इस जंग से लड़ने की ताकत मिले.

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कैंसर की चपेट में आई ये मशहूर सेलिब्रिटी शेफ

दरअसल, ये मशहूर शख्सियत कोई और नहीं बल्कि, मास्टरशेफ पंकज भदौरिया (Pankaj Bhadouria) हैं. अपनी कुकिंग को अपना करियर बनाकर घर-घर में मशहूर होने वाली पंकज अब इस गंभीर बीमारी का शिकार हो गई हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने फैंस के साथ शेयर की है.

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ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में आईं Pankaj Bhadouria

पंकज भदौरिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो हॉस्पिटल के बेड पर पेसेंट के कपड़ों में लेटी नजर आ रही हैं. इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मुझे स्तन कैंसर का पता चला है...आपकी प्रार्थनाओं और समर्थन की जरूरत है.' इस खबर ने उनके फैंस को काफी परेशान कर दिया है और वो सभी उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं. हालांकि, उन्हें किस स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी है.

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फुल बॉडी चेकअप कराने की दी थी सलाह

आपको बता दें कि, पंकज भदौरिया ने 17 मई 2026 को एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि, 'मैं अपने फुल बॉडी चेकअप के लिए गई थी, मुझे लगता है कि अगर आप 45 साल से ऊपर हैं तो आपको हर साल यह चेकअप करवाना जरूरी है, या अगर आपके पेरेंट्स 45 के ऊपर हैं, तो इसको पढ़िए. हेल्थ सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं, बल्कि इसके शुरू होने से पहले बचाव करना भी है. रेग्युलर हेल्थ चेकअप से हेल्थ प्रॉब्लम जल्दी पता चल जाती है, आउटकम सही रहता है और आपको मेंटल पीस मिलती है. लक्षणों का इंतजार मत करिए, बाद में आपक भविष्य आपको धन्यवाद कहेगा.'

कौन हैं पंकज भदौरिया?

मालूम हो कि, पंकज भदौरिया एक पॉपुलर सेलिब्रिटी शेफ, राइटर और टीवी होस्ट हैं. इन्होंने साल 2010 में कुकिंग रियलिटी शो 'मास्टरशेफ इंडिया' के पहले सीजन में हिस्सा लिया था और विनर बनकर देश-विदेश में पॉपुलैरिटी हासिल की. इसके अलावा वो यूट्यूब पर कुकिंग क्लासेस भी चलाती हैं और आए दिन नई-नई रेसिपीज शेयर करती रहती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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