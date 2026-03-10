रिहाना के घर पर अंधाधुंध फायरिंग के बार सिंगर ने रातों-रात छोड़ दिया आशियाना, हमलावर महिला को लेकर हुआ सबसे बड़ा खुलासा

8 मार्च को जब पूरी दुनिया महिला दिवस मना रही थी, पॉप क्वीन रिहाना (Rihanna) के आशियाने पर मौत का साया मंडरा रहा था. बेवर्ली हिल्स स्थित उनके बंगले पर हुई अंधाधुंध फायरिंग ने न केवल सिंगर को सदमे में डाल दिया है, बल्कि हॉलीवुड की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. इस हमले के बाद रिहाना ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लोहे की दीवार खड़ी कर दी है. आइए जानते हैं उस खौफनाक रात की पूरी कहानी और हमलावर महिला के बारे में.
रिहाना का कड़ा फैसला
फायरिंग की घटना के बाद रिहाना एक पल के लिए भी रिस्क नहीं लेना चाहतीं हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिहाना ने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी को दोगुना कर दिया है. अब उनके घर के चारों ओर हथियारों से लैस गार्ड्स तैनात हैं. सिंगर अपनी सुरक्षा को लेकर इतनी फिक्रमंद हैं कि उन्होंने अपने आने वाले कई प्रोजेक्ट्स और एक हाई-प्रोफाइल फोटोशूट को टाल दिया है. फिलहाल उनका पूरा ध्यान अपने पार्टनर रैपर रॉकी और अपने तीन नन्हे बच्चों की सुरक्षा पर है.
कौन है हमलावर इवान्ना ऑर्टिज?
पुलिस की गिरफ्त में आई 30 वर्षीय इवान्ना ऑर्टिज को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. जांच में पता चला है कि यह हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इवान्ना लंबे समय से रिहाना को निशाना बनाने की फिराक में थी. डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, फायरिंग से कुछ दिन पहले इवान्ना ने फेसबुक पर रिहाना के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और गाली-गलौज वाली पोस्ट लिखी थी. वहीं उसने अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था "क्या तुम वहां हो? मैं इंतजार कर रही हूं. हिम्मत है तो मुझसे सीधे बात करो, पीठ पीछे चुपके से कुछ कहना बंद करो." इवान्ना की सोशल मीडिया एक्टिविटी से साफ जाहिर होता है कि वह रिहाना के प्रति बहुत नफरत से भरी हुई थी.
उस रात बेवर्ली हिल्स में क्या हुआ?
घटना के वक्त रिहाना अपने परिवार के साथ घर के अंदर ही मौजूद थीं. इवान्ना ने रिहाना के गेट पर एक के बाद एक 10 गोलियां बरसाईं. गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा. किस्मत अच्छी थी कि गोलियां घर के बाहरी गेट पर लगीं और अंदर मौजूद किसी भी सदस्य को आंच नहीं आई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इवान्ना को धर दबोचा, लेकिन इस घटना ने रिहाना के मन में गहरी दहशत पैदा कर दी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates