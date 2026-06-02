google-preferred
  • Home
  • News and Gossip
  • RCB के चैंपियन बनाने के बाद प्रेमानंद महाराज के दरबार में नतमस्तक हुए विराट-अनुष्का, सोशल मीडिया पर ...

RCB के चैंपियन बनाने के बाद प्रेमानंद महाराज के दरबार में नतमस्तक हुए विराट-अनुष्का, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

आईपीएल 2026 में आरसीबी (RCB) की लगातार दूसरी ऐतिहासिक जीत के बाद स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा बाबा प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने सीधे वृंदावन पहुंचे.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: June 2, 2026 2:02 PM IST
bollywoodlife.com top news

प्रेमानंद जी के दरबार में पहुंचे विराट-अनुष्का

भारतीय क्रिकेट के किंग यानी विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के लिए आरसीबी की लगातार दूसरी जीत का जश्न का तरीका बेहद खास और आध्यात्मिक रहा. विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 में लगातार दूसरी बार चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है. 31 मई को खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को धूल चटाकर चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. इस जीत की खुशी मनाने के बाद यह स्टार कपल सीधे प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज की शरण में आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंच गया.

आरसीबी का डबल धमाका

आपको बता दें कि पिछले साल आरसीबी ने 18 साल का सूखा खत्म करते हुए अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था, और इस साल टीम ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतकर खुद को असली चैंपियन साबित कर दिया है. जीत के बाद मैदान पर विराट और अनुष्का की खुशी का ठिकाना नहीं था. अनुष्का ने भी हाथ में ट्रॉफी थामकर जमकर पोज दिए.

bollywoodlife.com top news
Also Read

IPL की ट्रॉफी जीतने पर Anushka Sharma ने चूमा Virat Kohli का माथा, तस्वीर देख फैंस बोले- 'पिक्चर ऑफ द डे'

सोशल मीडिया पर इस जीत का खुमार साफ देखने को मिला है. अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर विराट कोहली की एक बेहद कूल तस्वीर शेयर की, जिसमें विराट ने एक टी-शर्ट पहनी हुई थी. उस टी-शर्ट पर लिखा था, 'एक बार अच्छा लगा, हमने दो जीत लिया'. इसके अलावा अनुष्का ने एक और बेहद प्यारी फोटो शेयर की, जिसमें विराट हाथ में आईपीएल की ट्रॉफी उठाए हुए हैं और अनुष्का उनके माथे पर किस करके अपना प्यार जता रही हैं.

bollywoodlife.com top news
Also Read

IPL 2026: पहले लगाया गले, फिर चूमा.., फाइनल में जीत के बाद सीधे Anushka Sharma के पास पहुंचे Virat Kohli

प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचे कपल

जीत की इस बड़ी पार्टी और ग्लैमर की चकाचौंध से दूर, विराट और अनुष्का को अगले ही दिन बेहद सादगी भरे अंदाज में देखा गया. सोशल मीडिया पर उनके दो वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. पहले वीडियो में वे आगरा एयरपोर्ट पर नजर आए और दूसरे वीडियो में वे वृंदावन की गलियों में दिखे. चेहरे पर मास्क लगाए और सादे कपड़ों में यह कपल प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम जाता हुआ दिखाई दिया.

विराट और अनुष्का की प्रेम कहानी

विराट और अनुष्का की पहली मुलाकात सालों पहले एक शैम्पू के विज्ञापन की शूटिंग के दौरान हुई थी. कुछ साल डेट करने के बाद, दिसंबर 2017 में दोनों ने इटली के एक बेहद खूबसूरत और प्राइवेट विला में शादी रचाई थी. साल 2021 में उनके घर बेटी 'वामिका' का जन्म हुआ और साल 2024 में उनके बेटे 'अकाय' ने दुनिया में कदम रखा. यह कपल अपने बच्चों की सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें शेयर नहीं करता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

Bhoot Bangla OTT Release: बॉक्स ऑफिस पर खेल खत्म, अब OTT पर दस्तक देगी 'भूत बंगला', इस दिन घर बैठे देखें फिल्म