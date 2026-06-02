RCB के चैंपियन बनाने के बाद प्रेमानंद महाराज के दरबार में नतमस्तक हुए विराट-अनुष्का, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

भारतीय क्रिकेट के किंग यानी विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के लिए आरसीबी की लगातार दूसरी जीत का जश्न का तरीका बेहद खास और आध्यात्मिक रहा. विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 में लगातार दूसरी बार चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है. 31 मई को खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को धूल चटाकर चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. इस जीत की खुशी मनाने के बाद यह स्टार कपल सीधे प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज की शरण में आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंच गया.
आपको बता दें कि पिछले साल आरसीबी ने 18 साल का सूखा खत्म करते हुए अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था, और इस साल टीम ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतकर खुद को असली चैंपियन साबित कर दिया है. जीत के बाद मैदान पर विराट और अनुष्का की खुशी का ठिकाना नहीं था. अनुष्का ने भी हाथ में ट्रॉफी थामकर जमकर पोज दिए.
सोशल मीडिया पर इस जीत का खुमार साफ देखने को मिला है. अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर विराट कोहली की एक बेहद कूल तस्वीर शेयर की, जिसमें विराट ने एक टी-शर्ट पहनी हुई थी. उस टी-शर्ट पर लिखा था, 'एक बार अच्छा लगा, हमने दो जीत लिया'. इसके अलावा अनुष्का ने एक और बेहद प्यारी फोटो शेयर की, जिसमें विराट हाथ में आईपीएल की ट्रॉफी उठाए हुए हैं और अनुष्का उनके माथे पर किस करके अपना प्यार जता रही हैं.
जीत की इस बड़ी पार्टी और ग्लैमर की चकाचौंध से दूर, विराट और अनुष्का को अगले ही दिन बेहद सादगी भरे अंदाज में देखा गया. सोशल मीडिया पर उनके दो वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. पहले वीडियो में वे आगरा एयरपोर्ट पर नजर आए और दूसरे वीडियो में वे वृंदावन की गलियों में दिखे. चेहरे पर मास्क लगाए और सादे कपड़ों में यह कपल प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम जाता हुआ दिखाई दिया.
Virat Kohli and Anushka Sharma arrived in Vrindavan to meet Premanand Maharaj and seek his blessings after winning IPL 2026. ❤️ pic.twitter.com/ATmhMNSUas
— Mention Cricket (@MentionCricket) June 2, 2026
विराट और अनुष्का की पहली मुलाकात सालों पहले एक शैम्पू के विज्ञापन की शूटिंग के दौरान हुई थी. कुछ साल डेट करने के बाद, दिसंबर 2017 में दोनों ने इटली के एक बेहद खूबसूरत और प्राइवेट विला में शादी रचाई थी. साल 2021 में उनके घर बेटी 'वामिका' का जन्म हुआ और साल 2024 में उनके बेटे 'अकाय' ने दुनिया में कदम रखा. यह कपल अपने बच्चों की सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें शेयर नहीं करता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.