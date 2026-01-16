'कजरारे नैन और लंबे बाल...,' मोनालिसा के बाद प्रयागराज के माघ मेले से वायरल हो रही बंगाल की लड़की, जानें

प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ से मोनालिसा दुनिया भर में फेमस हो गईं और वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन चुकी हैं. इस साल के माघ मेला में एक ऐसी ही बंगाली लड़की का चेहरा बहुत वायरल हो रहा है. जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहें हैं.

प्रयागराज की पावन धरती पर चल रहे माघ मेला 2026 में इस बार आस्था और भक्ति की डुबकी लगाने के श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है. इसी बीच एक नया चेहरा भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. पिछले साल के महाकुंभ से दुनियाभर में फेमस होने वाली मोनालिसा के बाद अब माघ मेला में बंगाल से आई आनंदराधा गोस्वामी की तस्वीरों ने इंटरनेट पर वायरल हो रहीं हैं. हर कोई बस उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा है. कभी कुंभ मेले से मोनालिसा भोसले रातों-रात स्टार बनी थीं, और अब वही इतिहास आनंदराधा दोहराती नजर आ रही हैं.

कौन है यह 'वायरल गर्ल' आनंदराधा?

बंगाल की रहने वाली आनंदराधा गोस्वामी माघ मेले के एक स्टॉल पर देवी दुर्गा के लॉकेट, रुद्राक्ष की मालाएं और धार्मिक प्रतीक बेचती हुई नजर आईं. लेकिन चर्चा उनके सामान की नहीं, बल्कि उनके ट्रेडिशनल लुक की हो रही है. लंबी काजल लगी आंखें, माथे पर बड़ी लाल बिंदी और मांग में भरा सिंदूर आनंदराधा का यह बंगाली लुक उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। मेले में आए फोटोग्राफरों की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, उनके कैमरों के शटर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे. देखते ही देखते उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया और इंटरनेट फीड्स पर ट्रेंड करने लगीं.

मकर संक्रांति पर संगम में लोगो का जमावड़ा

यह माघ मेला करीब 800 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है. मकर संक्रांति के इस महापर्व पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. आने-जाने वाले वाहनों के लिए 42 अस्थायी पार्किंग प्लेस बनाए गए हैं. भीड़ और आस्था के इस संगम के बीच आनंदराधा का चेहरा एक बहुत फेमस हो रहा है, जिसे देखने के लिए लोग अब उनके स्टॉल तक खुद पहुंच रहे हैं.

क्या मोनालिसा की तरह बदलेगी किस्मत?

सोशल मीडिया की पॉवर ऐसी है कि यह कब किसी को फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है. आनंदराधा को देखकर लोगों को कुंभ मेले की मोनालिसा भोसले याद आ गईं. मोनालिसा की सादगी ने उन्हें इतना मशहूर कर दिया था कि ग्लैमर इंडस्ट्री से उनके पास ऑफर्स की लाइन लग गई थी. आज आनंदराधा के साथ भी वैसा ही होता दिख रहा है. उनकी सादगी और ट्रेडिशनल लुक ने फैंस का दिल जीत लिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

