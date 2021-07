गिरफ्तारी के बाद इंटरनेट पर वायरल हो रहे Raj Kundra के पुराने ट्वीट, नेताओं को बताया था 'पोर्न देखने वाला'

सोमवार को फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। उन पर पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें विदेश में बेचने का आरोप है। साथ ही उन पर आरोप लगा कि मुंबई में चलने वाले इस पोर्न मॉड्यूल के मुख्य साजिशकर्ता राज कुंद्रा ही हैं। इस खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सन्न कर दिया है। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि राज कुछ ऐसा कर सकते हैं।

वहीं अब सोशल मीडिया पर राज के कुछ पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं जिनसे लोग राज का मजाक बना रहे हैं। राज के सालों पुराने ट्वीट्स उन्हीं के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। एक ट्वीट में राज कुंद्रा लिखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां एक्टर्स क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेटर्स नेता बने हुए हैं। नेता पोर्न देख रहे हैं और पोर्न स्टार्स एक्टर बने हुए हैं। वहीं एक दूसरे ट्वीट में राज लिखते हैं, 'पोर्न और वेश्यावृत्ति एक-दूसरे से अलग कैसे हो सकती है? कैमरे के सामने सेक्स करने के लिए किसी को पैसे देना लीगल कैसे है? देखिए राज के वायरल ट्वीट...

इनके अलावा भी राज के कई पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं जिनमें इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर लोग राज पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत इसी साल फरवरी के महीने में हुई थी जब मुंबई पुलिस को शिकायत मिली कि मुंबई में आने वाले युवाओं को काम दिलाने का नाम लेकर पोर्नोग्राफी में धकेला जा रहा है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने मामले की जांच की और कई लोगों को अरेस्ट किया। पुलिस ने लाखों रुपये के कैमरा डिवाइस और अन्य उपकरण भी जब्त किए। इसी मामले में सोमवार को राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की गई है।

Actress Shilpa Shetty's husband & businessman Raj Kundra has been taken for medical examination at JJ hospital by Property Cell of Mumbai Police's Crime Branch

He was later taken to Mumbai Police Commissioner's office. pic.twitter.com/Nvv8zd3nY2

— ANI (@ANI) July 19, 2021