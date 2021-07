Raj Kundra की गिरफ्तारी होते ही Shilpa Shetty का उड़ा मजाक, लोग शेयर कर रहे हैं ऐसे-ऐसे मीम्स

Raj Kundra Arrest, memes on Shilpa Shetty are trending on Twitter: बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) को सोमवार देर रात मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कुंद्रा पर पोर्न फिल्में बनाने और उनके कई एप्स पर पब्लिश करने का आरोप लगा है। इसके बाद मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने शिल्पा शेट्टी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। यही नहीं शिल्पा शेट्टी इस समय ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं और लोगों एक्ट्रेस पर मीम्स शेयर करने लगे हैं। Also Read - Raj Kundra को हथकड़ी लगते ही Super Dancer 4 से हुई Shilpa Shetty की विदाई!! ये हसीना लेगी जगह

राज कुंद्रा की गिरफ्तारी ने शिल्पा शेट्टी की इमेज को एक बड़ा झटका दे दिया है। लोगों ने शिल्पा शेट्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'राज कुंद्रा पहले भी कई विवादों में फंस चुके हैं लेकिन इस बार ये नया विवाद उनके लिए काफी खतरनाक साबित होने वाला है।' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'बॉलीवुड इस समय धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। कई लोग इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ऐसे में लोग पोर्न बिजनेस के जरिए पैसा कमाने का घिनोना काम कर रहे हैं। इस अश्लील काम में कई प्रोडक्शन्स भी शामिल हो सकते हैं।' देखें ये मीम्स-

Entire Bollywood to Shilpa Shetty Husband Raj Kundra- #RajKundra pic.twitter.com/X4DLr91npc — India Trending (@IndiaTrendingin) July 19, 2021

Porn sites gets banned in india#RajKundra :- pic.twitter.com/FuikgUsmLw — Mad king (@GJhamtani) July 19, 2021

So we got the answer today for question asked by @KapilSharmaK9

long back in his show.#RajKundra pic.twitter.com/lap88RMPWM — Pranay Ajmera (@pranaysajmera) July 19, 2021

कई लोग मुंबई पुलिस से इस मामले की पूरी जांच करने की गुजारिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस काम में कौन-कौन शामिल है, उन सभी का नाम सामने आना चाहिए। राज कुंद्रा की गिराफ्तारी पर मुंबई पुलिस के सीपी ने अपने बयान में कहा, 'फरवरी 2021 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें कई एप्स पर पब्लिश करने के आरोप में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। इस सामने में राज कुंद्रा का नाम सबसे पहले आया है। राज कुंद्रा के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत हैं।'