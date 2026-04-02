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Viral Video: सलमान खान के बाद फैंस के बीच फंसे अजय देवगन, बेकाबू भीड़ ने घेरा बंगला, जान बचाकर अंदर भागे 'सिंघम'!

Ajay Devgn Video: बॉलीवुड के 'सिंघम' 2 अप्रैल 2026 को अपना 57वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसी बीच एक्टर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो फैंस के बीच फंसे हुए नजर आ रहे हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 2, 2026 3:58 PM IST

Viral Video: सलमान खान के बाद फैंस के बीच फंसे अजय देवगन, बेकाबू भीड़ ने घेरा बंगला, जान बचाकर अंदर भागे 'सिंघम'!
फैंस के बीच घिरे अजय देवगन

Ajay Devgn Mobbed By Fans Out Of Mumbai Bungalow: बीते कुछ समय से आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही है कि, फैंस ने सेल्फी और वीडियो के चक्कर में अपने फेवरेट सितारों को घेर लिया है या उनके साथ बदतमीजी की. बीते दिन सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) का वीडियो आया था, जिसमें वो लोगों के बीच घिरे हुए नजर आ रहे थे, वहीं अब सिंघम स्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो फैंस के बीच ऐसे घिरे की उन्हें डर घर के अंदर भागना पड़ा. हैरानी की बात तो ये है कि, ये सब एक्टर के घर के बाहर ही हुआ, जिसका वीडियो (Ajay Devgn Viral Video) अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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57 साल के हुए Ajay Devgn

दरअसल, अजय देवगन (Ajay Devgn Birthday) 2 अप्रैल 2026 को अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उनके मुंबई वाले बंगले के बाहर फैंस का भारी हुजूम उमड़ पड़ा. शहर के अलग-अलग कोनों से फैंस अपने फेवरेट सितारे की एक झलक पाने के लिए घंटों धूप में खड़े रहे, ऐसे में जैसे ही सिंघम स्टार घर के बाहर आए उन्हें लोगों ने घेर लिया और हालात इतने बिगड़ गए कि एक्टर को जान बचाकर घर के अंदर भागना पड़ा. जिसका अब सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

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जान बचाकर घर के अंदर भागे Ajay Devgn

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि, अजय देवगन अपने फैंस का अभिवादन करने के लिए बाहर आते हैं पहले हाथ हिलाकर फिर हाथ जोड़कर वो अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन वह सिर्प कुछ ही मिनट बाहर रुक पाए क्योंकि भीड़ अचानक बेकाबू होने लगती है और देखते ही देखते सिंघम स्टार फैंस के बीच फंस जाते हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि, फैंस अजय के इतना करीब आ गए कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया. भीड़ के बढ़ते दबाव और मॉगिंग की स्थिति को देखते हुए अजय को अपनी जान बचाकर वापस घर के अंदर भगना पड़ता है.

पत्नी ने कुछ इस अंदाज में किया अजय को विश

आपको बता दें कि, अजय देवगन के 57वें जन्मदिन पर एक्टर को फिल्मी सितारों से लेकर फैंस तक ने बधाई दी. वहीं उनकी पत्नी और एक्ट्रेस काजोल ने भी पति को जन्मदिन की बधाई दी. लेकिन उनका अंदाज काफी मजाकिया था. एक्ट्रेस ने अजय की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'एक वक्त ऐसा आता है जब केक पर लगी मोमबत्तियां सेलिब्रेशन कम और आग लगने का खतरा ज्यादा लगने लगती है...मुझे लगता है कि तुम उस मुकाम पर पहुंच गए हो...खैर, फिर भी जन्मदिन मुबारक...तुम्हें हमेशा केक मिलता रहे.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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