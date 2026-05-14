google-preferred
  • Home
  • News and Gossip
  • King: शाहरुख-दीपिका के बाद 'किंग' के सेट से लीक हुआ अभिषेक बच्चन का लुक, इस खूंखार विलेन क...

King: शाहरुख-दीपिका के बाद 'किंग' के सेट से लीक हुआ अभिषेक बच्चन का लुक, इस खूंखार विलेन की लगता है कॉपी; क्या पहचान पाए आप?

King: मशहूर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म 'किंग' के सेट से अब अभिषेक बच्चन का लुक लीक हो गया है. जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: May 14, 2026 2:27 PM IST
bollywoodlife.com top news

किससे मेल खाता है अभिषेक बच्चन का लुक?

Abhishek Bachchan Look Leaked From King Set: बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' (King) पिछले काफी दिनों से चर्चा में है. वहीं मेकर्स भी मूवी को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए इससे जुड़ी जानकारी अक्सर शेयर करते रहते हैं, लेकिन कुछ समय से शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) स्टारर ये मूवी सेट से सितारों के लीक लुक को लेकर सुर्खियों में है. हाल ही में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का वीडियो लीक हुआ था वहीं अब अभिषेक बच्चन पायरेसी का शिकार हो गए हैं.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Raja Shivaji Box Office Collection Day 7: सातवें दिन भी गूंजी 'राजा शिवाजी' की दहाड़, जानें अब तक कितनी हुई कमाई

इंटरनेट पर पहली बार आई अभिषेक बच्चन की Photo

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शाहरुख खान के एक फैन ने अभिषेक बच्चन की 'किंग' के सेट की कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें एक्टर का विलेन अवतार देखने को मिल रहा है. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, '#Abhishek Bacchan इंटरनेट पर पहली बार आई ब्रेकिंग न्यूज #King की शूटिंग के दौरान 2026 में ली गई तस्वीरों का लीक लुक #AB जूनियर का पूरा रॉ और रियल फर्स्ट लुक #SiddharthAnand की अगली पैन वर्ल्ड एक्शन फिल्म में #XMas 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका कार एक्सीडेंट और क्लाइमेक्स सीक्वेंस से है.'

bollywoodlife.com top news
Also Read

Abhishek-Aishwarya Love Story: जब होटल की बालकनी में अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को ऐसे किया प्रपोज, जानें अनसुना किस्सा

कैसा है अभिषेक बच्चन का लीक लुक?

'किंग' के सेट से लीक हुए अभिषेक बच्चन के लुक (Abhishek Bachchan King Look) काफी खतरनाक और इंटेंस दिखाई देता है. फोटोज में एक्टर को ग्रे ओवरकोट, बढ़ी हुई दाढ़ी और गन के साथ एक खूंखार विलेन के अवतार में देखा जा सकता है. तस्वीरों को देखकर लगता है कि, ये फिल्म के किसी एक्शन सीन क्लाइमेक्स की है, जिसमें वो अभिषेक बच्चन गाड़ी के ऊपर खड़े हैं. उनका ये लुक अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपर यूजर्स भी अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि अभिषेक का लुक बॉलीवुड के एक खूंखार विलेन से मेल खाता है?

bollywoodlife.com top news
Also Read

तलाक की खबरों के बीच ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, 19वीं एनिवर्सरी पर दिखाई इनसाइड Photo

इस खूंखार विलेन की कॉपी है अभिषेक बच्चन का लुक?

अगर आपने नोटिस किया हो तो 'किंग' के सेट से लीक हुई अभिषेक बच्चन की तस्वीरें बॉलीवुड के एक बेहद खूंखार विलेन की एक फिल्म के लुक से मेल खाती है. दरअसल, ये खलनायक कोई और नहीं बल्कि, अमरीश पुरी हैं. बता दें कि, अभिषेक बच्चन का वायरल लुक साल 1995 में आई फिल्म 'करण अर्जुन' में विलेन बने अमरीश पुरी के लुक से काफी ज्यादा मेल खाता है या यूं कहें की ये उन्हीं का कॉपी है तो गलत नहीं होगा.

कब रिलीज हुई थी 'करण अर्जुन'?

सलमान खान और शाहरुख खान स्टारर फिल्म 'करण अर्जुन' 13 जनवरी 1995 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जो पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित थी. ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जो उस समय ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इसमें सलमान और शाहरुख के अलावा राखी, काजोल, ममता कुलकर्णी और अमरीश पुरी भी अहम रोल निभाते नजर आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

क्या Pawan Singh को इंप्रेस करने में जुटीं Pawan Singh, किसी जमाने में लगाया था प्राइवेट वीडियो लीक करने का आरोप