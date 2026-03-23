ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'धुरंधर 2' की कामयाबी के बाद जमील जमाली ने फैंस से की ये रिक्वेस्ट, कहा- 'अब दूसरों क...

'धुरंधर 2' की कामयाबी के बाद जमील जमाली ने फैंस से की ये रिक्वेस्ट, कहा- 'अब दूसरों को भी मजे'

बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली 'धुरंधर द रिवेंज' के एक्टर राकेश बेदी (जमील जमाली) ने फैंस से एक खास अपील की है. फिल्म की रिकॉर्डतोड़ सफलता के बीच राकेश ने वीडियो जारी कर लोगों से सोशल मीडिया पर खास गुजारिश की है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 23, 2026 9:29 PM IST

'धुरंधर 2' की कामयाबी के बाद जमील जमाली ने फैंस से की ये रिक्वेस्ट, कहा- 'अब दूसरों को भी मजे'
rajesh bedi

भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी, जो इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में 'जमील जमाली' के किरदार से हर तरफ वाहवाही लूट रहे हैं, अचानक चर्चा में आ गए हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रही है, लेकिन इस बड़ी कामयाबी के जश्न के बीच राकेश बेदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर फैंस से एक ऐसी गुजारिश की है, जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है.

Also Read
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 5: वीकडेज पर भी नहीं रुकी 'धुरंधर 2', मंडे शाम तक किया इतना कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का तूफान

राकेश बेदी की खुशी का ठिकाना नहीं है और हो भी क्यों न? 'धुरंधर द रिवेंज' ने महज अपने ओपनिंग वीकेंड में ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 443 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस करके फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों को चौंका दिया है. यह आंकड़ा न केवल रिकॉर्डतोड़ है, बल्कि यह दिखाता है कि दर्शक इस 'रिवेंज ड्रामा' के लिए कितने दीवाने हैं. फिल्म के गाने और डायलॉग्स इस वक्त हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे हैं.

Also Read
'धुरंधर से मैंने अपना बदला ले लिया', 26/11 के हमले से दहल गए थे अर्जुन रामपाल, एक्टर ने बताया उस रात का किस्सा

राकेश बेदी की इमोशनल अपील

सोमवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो जारी करते हुए राकेश बेदी ने फिल्म की शुरुआती सफलता पर आभार व्यक्त किया है. लेकिन इसी के साथ उन्होंने दर्शकों के सामने हाथ जोड़कर एक जरूरी बात कही. उन्होंने कहा "मैं धुरंधर की इस ऐतिहासिक जीत से बेहद गदगद हूं. आपने फिल्म को इतना प्यार दिया कि यह अब सिर्फ मूवी नहीं, एक इमोशन बन गई है. लेकिन मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि इसका स्पॉइलर मत फैलाइए. आपने फिल्म देख ली, मजे ले लिए, अब दूसरों का सस्पेंस खराब न करें." राकेश बेदी ने विशेष रूप से फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को सोशल मीडिया पर शेयर न करने की इअपील की है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर थिएटर का असली मजा लेना है, तो कहानी के राज को राज ही रहने देना चाहिए.

Also Read
Dhurandhar 2: जस्सी का दोस्त बना हमजा का दुश्मन, कौन है फिल्म में पिंडा का रोल करने वाला एक्टर?

View this post on Instagram

A post shared by Rakesh Bedi (@therakeshbedi)

इंटरनेट पर जमील जमाली का क्रेज

फिल्म में राकेश बेदी का किरदार 'जमील जमाली' इतना शानदार है कि लोग इस पर जमकर रील्स बना रहे हैं. हालांकि, इसी होड़ में कई यूजर्स थिएटर के अंदर से वीडियो रिकॉर्ड करके लीक कर रहे हैं, जिससे फिल्म के मेकर्स और कलाकार बहुत टेंशन में हैं. रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' न केवल कमाई के मामले में बल्कि अपनी बेहतरीन कहानी और राकेश बेदी जैसे कलाकारों की एक्टिंग के दम पर भारतीय सिनेमा में एक नया इतिहास लिखने की ओर बढ़ रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Dhurandhar 2 Film Rakesh Bedi