'धुरंधर 2' की कामयाबी के बाद जमील जमाली ने फैंस से की ये रिक्वेस्ट, कहा- 'अब दूसरों को भी मजे'

बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली 'धुरंधर द रिवेंज' के एक्टर राकेश बेदी (जमील जमाली) ने फैंस से एक खास अपील की है. फिल्म की रिकॉर्डतोड़ सफलता के बीच राकेश ने वीडियो जारी कर लोगों से सोशल मीडिया पर खास गुजारिश की है.

भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी, जो इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में 'जमील जमाली' के किरदार से हर तरफ वाहवाही लूट रहे हैं, अचानक चर्चा में आ गए हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रही है, लेकिन इस बड़ी कामयाबी के जश्न के बीच राकेश बेदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर फैंस से एक ऐसी गुजारिश की है, जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है.

बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का तूफान

राकेश बेदी की खुशी का ठिकाना नहीं है और हो भी क्यों न? 'धुरंधर द रिवेंज' ने महज अपने ओपनिंग वीकेंड में ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 443 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस करके फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों को चौंका दिया है. यह आंकड़ा न केवल रिकॉर्डतोड़ है, बल्कि यह दिखाता है कि दर्शक इस 'रिवेंज ड्रामा' के लिए कितने दीवाने हैं. फिल्म के गाने और डायलॉग्स इस वक्त हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे हैं.

राकेश बेदी की इमोशनल अपील

सोमवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो जारी करते हुए राकेश बेदी ने फिल्म की शुरुआती सफलता पर आभार व्यक्त किया है. लेकिन इसी के साथ उन्होंने दर्शकों के सामने हाथ जोड़कर एक जरूरी बात कही. उन्होंने कहा "मैं धुरंधर की इस ऐतिहासिक जीत से बेहद गदगद हूं. आपने फिल्म को इतना प्यार दिया कि यह अब सिर्फ मूवी नहीं, एक इमोशन बन गई है. लेकिन मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि इसका स्पॉइलर मत फैलाइए. आपने फिल्म देख ली, मजे ले लिए, अब दूसरों का सस्पेंस खराब न करें." राकेश बेदी ने विशेष रूप से फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को सोशल मीडिया पर शेयर न करने की इअपील की है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर थिएटर का असली मजा लेना है, तो कहानी के राज को राज ही रहने देना चाहिए.

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इंटरनेट पर जमील जमाली का क्रेज

फिल्म में राकेश बेदी का किरदार 'जमील जमाली' इतना शानदार है कि लोग इस पर जमकर रील्स बना रहे हैं. हालांकि, इसी होड़ में कई यूजर्स थिएटर के अंदर से वीडियो रिकॉर्ड करके लीक कर रहे हैं, जिससे फिल्म के मेकर्स और कलाकार बहुत टेंशन में हैं. रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' न केवल कमाई के मामले में बल्कि अपनी बेहतरीन कहानी और राकेश बेदी जैसे कलाकारों की एक्टिंग के दम पर भारतीय सिनेमा में एक नया इतिहास लिखने की ओर बढ़ रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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