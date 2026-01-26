Border 2 के गाने पर वरुण धवन को ट्रोल करने के बाद अब दर्शक हुए एक्टर के दीवाने, हीरो के पोस्टर पर चढ़ाया दूध

बॉर्डर 2 का क्रेज ना ही सिनेमाघरों में कम हो रहा है और ना ही लोगों में. हाल ही में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो समाने आएं, जिनमें लोगों को वरुण धवन के पोस्टर पर दूध चढ़ाते हुए देखा गया. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

सनी देओल की 'बॉर्डर 2' इन दिनों केवल सिनेमाघरों में ही नहीं, बल्कि विवादों और चर्चाओं के चलते सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है. फिल्म में वरुण धवन ने परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह दहिया का किरदार निभाया है, जिसे लेकर हरियाणा में एक अनोखा क्रेज देखने को मिल रहा है. हालांकि, फैंस की इस दीवानगी ने इंटरनेट पर एक अलग ही माहौल बना दिया है. आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला और क्यों वरुण धवन के पोस्टर को दूध से नहलाया जा रहा है.

'बॉर्डर 2' का क्रेज या अंधभक्ति?

हाल ही में हरियाणा से एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग वरुण धवन के पोस्टर को अपनी गाड़ी पर लगाकर उस पर दूध चढ़ाते नजर आ रहे हैं. इस पोस्टर में वरुण कर्नल होशियार सिंह दहिया के फौजी अवतार में दिख रहे हैं. इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों को दो भागों में बांट दिया है. सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग इस हरकत को बेतुका और अनावश्यक बता रहा है. लोगों का कहना है कि किसी एक्टर को भगवान की तरह पूजना गलत परंपरा है. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "वरुण धवन कोई इतने बड़े सुपरस्टार नहीं हैं कि उनके लिए ऐसी दीवानगी दिखाई जाए. यह सिर्फ पब्लिसिटी पाने का एक तरीका है." वहीं, कुछ लोग इसे दूध की बर्बादी से भी जोड़कर देख रहे हैं.

किरदार का सम्मान या अभिनेता का प्यार?

वहीं दूसरी तरफ, इस मामले में एक अलग एंगल भी सामने आया है. स्थानीय लोगों और समर्थकों का कहना है कि यह दूध वरुण धवन के लिए नहीं, बल्कि उस महान योद्धा कर्नल होशियार सिंह दहिया के सम्मान में चढ़ाया जा रहा है, जिनका किरदार वरुण ने निभाया है. चूंकि कर्नल दहिया जाट समुदाय से ताल्लुक रखते थे, इसलिए समुदाय के लोग अपने नायक के प्रति इस तरह से सम्मान प्रकट कर रहे हैं. चर्चा यह भी है कि इससे पहले भी जाट योद्धाओं पर बनी फिल्मों के दौरान ऐसा ही उत्साह देखा गया था.

