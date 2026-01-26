Border 2 के गाने पर वरुण धवन को ट्रोल करने के बाद अब दर्शक हुए एक्टर के दीवाने, हीरो के पोस्टर पर चढ़ाया दूध

सनी देओल की 'बॉर्डर 2' इन दिनों केवल सिनेमाघरों में ही नहीं, बल्कि विवादों और चर्चाओं के चलते सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है. फिल्म में वरुण धवन ने परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह दहिया का किरदार निभाया है, जिसे लेकर हरियाणा में एक अनोखा क्रेज देखने को मिल रहा है. हालांकि, फैंस की इस दीवानगी ने इंटरनेट पर एक अलग ही माहौल बना दिया है. आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला और क्यों वरुण धवन के पोस्टर को दूध से नहलाया जा रहा है.
'बॉर्डर 2' का क्रेज या अंधभक्ति?
हाल ही में हरियाणा से एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग वरुण धवन के पोस्टर को अपनी गाड़ी पर लगाकर उस पर दूध चढ़ाते नजर आ रहे हैं. इस पोस्टर में वरुण कर्नल होशियार सिंह दहिया के फौजी अवतार में दिख रहे हैं. इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों को दो भागों में बांट दिया है. सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग इस हरकत को बेतुका और अनावश्यक बता रहा है. लोगों का कहना है कि किसी एक्टर को भगवान की तरह पूजना गलत परंपरा है. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "वरुण धवन कोई इतने बड़े सुपरस्टार नहीं हैं कि उनके लिए ऐसी दीवानगी दिखाई जाए. यह सिर्फ पब्लिसिटी पाने का एक तरीका है." वहीं, कुछ लोग इसे दूध की बर्बादी से भी जोड़कर देख रहे हैं.
किरदार का सम्मान या अभिनेता का प्यार?
वहीं दूसरी तरफ, इस मामले में एक अलग एंगल भी सामने आया है. स्थानीय लोगों और समर्थकों का कहना है कि यह दूध वरुण धवन के लिए नहीं, बल्कि उस महान योद्धा कर्नल होशियार सिंह दहिया के सम्मान में चढ़ाया जा रहा है, जिनका किरदार वरुण ने निभाया है. चूंकि कर्नल दहिया जाट समुदाय से ताल्लुक रखते थे, इसलिए समुदाय के लोग अपने नायक के प्रति इस तरह से सम्मान प्रकट कर रहे हैं. चर्चा यह भी है कि इससे पहले भी जाट योद्धाओं पर बनी फिल्मों के दौरान ऐसा ही उत्साह देखा गया था.
कौन थे कर्नल होशियार सिंह दहिया?
वरुण धवन ने फिल्म में जिस शख्सियत का किरदार निभाया है, वह भारतीय सेना के सबसे जांबाज नायकों में से एक थे. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान कर्नल दहिया ने अदम्य साहस का परिचय दिया था. अपनी वीरता के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान 'परमवीर चक्र' से नवाजा गया था. सीमित संसाधनों और भारी गोलीबारी के बावजूद उन्होंने दुश्मन के इलाके जरपाल पर फतह हासिल की थी. 'बॉर्डर 2' में 1971 के युद्ध की तीन प्रमुख लड़ाइयों को दिखाया गया है, जिनमें बसंतर और जरपाल की ऐतिहासिक जीत शामिल है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
