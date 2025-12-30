ENG हिन्दी
  • Ikkis के उस 15 सेकेंड के डायलॉग में ऐसा क्या था, जिसपर सेंसर बोर्ड की चली कैंची? 7 बदलाव के बाद दिया...

Ikkis के उस 15 सेकेंड के डायलॉग में ऐसा क्या था, जिसपर सेंसर बोर्ड की चली कैंची? 7 बदलाव के बाद दिया U/A सर्टिफिकेट

Ikkis: दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म और अमिताभ बच्चन के नाति अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है, लेकिन इसके पहले बोर्ड ने फिल्म पर जमकर कैंची चलाई है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: December 30, 2025 11:42 PM IST

Ikkis Runtime: बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी मच अवेटेड फिल्म 'इक्कीस' (Ikkis) सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है. लेकिन दिवगंत एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) की आखिरी और अमिताभ बच्चन के नाति अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) की डेब्यू फिल्म थिएटर्स में आने से पहले ही चर्चा में आ गई है, जिसके पीछे की वजह इसके एक अहम डायलॉग पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची है. तो चलिए जानते हैं आखिरी उस डायलॉग में ऐसा क्या था, जिसे बोर्ड ने कटवा दिया.

'अंधाधुन', 'बदलापुर', 'एजेंट विनोद' और 'मेरी क्रिसमस' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले बॉलीवुड के मंझे हुए डायरेक्टर श्रीराम राघवन (Sriram Raghavan) की फिल्म 'इक्कीस' को सेंसर बोर्ड की हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन इसके साथ ही इसमें कई बदलाव और कट भी लगाए हैं.

मेकर्स को फिल्म में करने होंगे 5 बदलाव

  • 'इक्कीस' (Ikkis) के मेकर्स को सीबीएफसी (CBFC) ने ओपनिंग डिस्क्लेमर में उचित बदलाव करने के निर्देश दिए हैं. इस बदलाव के तहत पूना हॉर्स रेजिमेंट, कर्नल हनुथ सिंह और टैंक क्री का आभार जताना होगा.
  • 'इक्कीस' के डिस्क्लेमर में योद्धाओं की तस्वीरें और अरुण के टैंक क्रू बारे में एक वॉयस ओवर जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं.
  • फिल्म के एंड क्रेडिट्स में भी वॉयस ओवर के साथ टेक्स्ट जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. सीबीएफसी की तरफ से कहा गया है कि, क्रेडिट्स में एक डिफेंस एक्सपर्ट की सलाह लेकर लेफ्टिनेंट जरनल की पूरी इमेज जोड़ी जाए.
  • फिल्म के सेकंड पार्ट में सीबीएफसी ने एक टैंक का नाम हटा दिया है.
  • अब बात करते हैं 'इक्कीस' के उस 15 सेकंड के डायलॉग की जिसपर सेंसर बोर्ड की कैंची चली है. दरअसल, यह डायलॉग भारत-पाकिस्तान के संबंधों पर जिसे बोर्ड की तरफ से हटाने के निर्देश दिए गए हैं.
  • इन तमाम कट्स और बदलावों के साथ फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ U/A (13+) सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया गया है.

क्या है Ikkis की स्टारकास्ट?

आपको बता दें कि, श्रीराम राघवन (Sriram Raghavan Movie) के डायरेक्शन में बनी 'इक्कीस' सबसे यंग परमवीर चक्र विजेता मेजर अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है. इस फिल्म में अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं. साथ ही इस मूवी में दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) की झलक भी देखने को मिलेगी. मालूम हो कि, ये ही-मैन (He-Man) की आखिरी फिल्म थी जिसे वो देख नहीं पाए. अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र के अलावा इस मूवी में जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया और दिवंगत एक्टर आसरानी भी नजर आएंगे.

