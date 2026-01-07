Dharmendra: 89 की उम्र में भी धर्मेंद्र ने अपने आखिरी फिल्म में किया था डांस, एक्टर की मौत के बाद अब कोरियोग्राफर ने किया ये खुलासा

सिनेमा के पर्दे पर अपनी मुस्कान और अलग अंदाज से दशकों तक राज करने वाले धर्मेंद्र आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' उनके एक्टिंग के सफर का एक यादगार अंत बन गई है. 1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शक और क्रिटिक्स बहुत ज्यादा पसंद कर रहें हैं. हाल ही में फिल्म के कोरियोग्राफर और निर्देशक ने शूटिंग के कुछ ऐसे अनसुने किस्से शेयर किए हैं, जिसे सुनकर आपके मन में धर्मेंद्र के लिए इज्जत और भी बढ़ जाएगी.
89 की उम्र में डांस का जुनून
फिल्म के कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने एक इंटरव्यू में एक ऐसा वाकया बताया जिसने सेट पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दी थीं. यह किस्सा एक कव्वाली सीक्वेंस की शूटिंग का है. रात के करीब 3 बज रहे थे. 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र के लिए बार-बार उठना-बैठना भी शारीरिक रूप से चैलेंज भरा था. विजय ने उन्हें सलाह दी कि वे बैठकर ही हल्का डांस करें, लेकिन धर्मेंद्र की नजर साथ में डांस कर रहे लड़कों पर थी. जब उन्होंने देखा कि लड़के डांसर एक-दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर पैरों का एक स्टेप कर रहे हैं, तो उन्होंने जिद पकड़ ली "मैं यह क्यों नहीं कर सकता?" विजय ने उन्हें रोकने की कोशिश की क्योंकि रिटेक लेने पर उनके शरीर पर काफी जोर पड़ता, लेकिन धर्मेंद्र उठे और पूरी ऊर्जा के साथ वो स्टेप करके दिखाया. विजय कहते हैं, "वह बस यह साबित करना चाहते थे कि उम्र उनके हुनर और मेहनत के बीच नहीं आ सकती."
निर्देशक श्रीराम राघवन का खुलासा
निर्देशक श्रीराम राघवन ने बताया कि फिल्म में धर्मेंद्र ने 'एक्टिंग' नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस को जिया है. फिल्म में उन्होंने ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल (अरुण खेत्रपाल के पिता) की भूमिका निभाई है. राघवन के अनुसार, "धर्मेंद्र के अंदर बरसों से पंजाब में अपना घर छोड़ने का एक दर्द बसा हुआ था. जब फिल्म में 'घर वापस जाने' के विचार की बात आई, तो वह उनके लिए बेहद पर्सनल अनुभव बन गया. उनके चलने का लहजा और कम शब्दों में अपनी बात कह देना, सब कुछ इतना नेचुरल था कि सेट पर सब उन्हें उस किरदार में डूबते देख रहे थे."
क्या है 'इक्कीस' की दास्तां?
यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के नायक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल के जीवन पर आधारित है. इस फिल्म का नाम 'इक्कीस' नाम उस उम्र को दिखाता है, जिस छोटी सी आयु में अरुण ने बसंतर की लड़ाई में शहादत प्राप्त की थी. फिल्म में अगस्त्य नंदा ने अरुण खेतरपाल की भूमिका निभाई है, जबकि सिमर भाटिया भी अहम रोल में हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
