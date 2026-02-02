Border 2 की सक्सेस के बीच अहान शेट्टी के हाथ लगी बड़ी फिल्म, इस डायरेक्टर संग करेंगे काम...

Ahan Shetty New Movie: अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में लगी है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इसी बीच खबर आ रही है कि एक्टर के हाथ नई फिल्म लग गई है.

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी (Ahan Shetty) फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में वह नेवी ऑफिसर के रोल में दिखाई दे रहे हैं और उनकी जबरदस्त एक्टिंग फैंस का दिल जीत रही है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म 'बॉर्डर 2' में अहान शेट्टी के साथ सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. इसी बीच खबर आ रही है कि अहान शेट्टी के हाथ नई फिल्म लग गई है. आइए जानते हैं कि एक्टर ने किस डायरेक्टर के साथ हाथ मिलाया है.

अहान शेट्टी ने शाद अली संग मिलाया हाथ

अहान शेट्टी के फैंस के लिए खुशखबरी है कि उनके पसंदीदा अभिनेता के हाथ बड़ी फिल्म आई है. लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अहान शेट्टी डायरेक्टर शाद अली के साथ काम करने वाले हैं. एक्टर की ये नई फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा होगी. रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अहान शेट्टी के साथ काम करने जा रहे डायरेक्टर इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म की शूटिंग साल 2026 के मार्च-अप्रैल तक शुरू कर सकते हैं. इस फिल्म को लेकर टीम स्क्रिप्ट और म्यूजिक को फाइनल करने पर काम कर रही है. फिलहाल, फिल्म के प्रोडक्शन शेड्यूल और बाकी डिटेल्स सामने नहीं आए हैं.

अहान शेट्टी ने कही ये बात

अहान शेट्टी ने 'मिड डे' से बात करते हुए कहा, 'इस रोमांटिक फिल्म का टाइटल अभी फाइनल नहीं हुआ है. ये एक इंटेंस एक्शन लव स्टोरी है, जिसमें मैं तड़प के बाद वापसी कर रहा हूं. मुझे ऐसे इंटेंस रोल करना पसंद है. मुझे ऐसे आर्टिस्टिक रोल पसंद हैं जो चैलेंज की तरह हों.' अहान शेट्टी ने आगे कहा, 'शाद अली सर को पता है कि उन्हें क्या चाहिए. मैं उनके साथ काम करने को एक्साइटेड हूं क्योंकि हम एक-दूसरे को समझते हैं. मुझे लगता है कि वो मुझसे बेहतरीन काम करवाएंगे. मेरा मानना है कि कि मुझे अपने डायरेक्टर पर पूरा भरोसा करना चाहिए.'

फिल्म 'बॉर्डर' में नजर आए थे सुनील शेट्टी

अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. फिल्म 'बॉर्डर' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म बॉर्डर में सुनील शेट्टी ने काम किया था. वहीं, फिल्म 'बॉर्डर 2' में उनका बेटा अहान शेट्टी नजर आ रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

