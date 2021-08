Tadap to release on 3rd Dec 2021: कोरोना वायरस महामारी की वजह से खराब हुए हालात ठीक होने की कगार पर हैं। अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपनी नई फिल्म बेल बॉटम (Bell Bottom) रिलीज करके इंडस्ट्री को रास्ता दिखाने का काम किया है। बेल बॉटम की रिलीज के बाद फिल्मकार लगातार अपनी फिल्मों की नई रिलीज डेट का ऐलान कर रहे हैं। इसी सिलसिले में साजिद नाडियाडवाला ने अपनी अपकमिंग फिल्म तड़प (Tadap) की रिलीज का ऐलान कर दिया है। फिल्म तड़प में अहान शेट्टी (Ahan Shetty) अदाकारी करते दिखेंगे, जिनकी यह डेब्यू फिल्म है। इस फिल्म में उनके साथ तारा सुतारिया (tara Sutaria) दिखाई देंगी। Also Read - Sidharth Malhotra को 200 करोड़ का नुकसान, Ahan Shetty ने आशिकी 3 में मारी धांसू एंट्री!!

फिल्म तड़प काफी समय से अटकी पड़ी है, जिसे इस साल 3 दिसम्बर के दिन रिलीज किया जाएगा। साजिद नाडियाडवाला के बैनर ने कुछ देर पहले ही ट्वीट में जानकारी दी है, ‘अहान शेट्टी और तारा सुतारिया की तड़प 3 दिसम्बर 2021 के दिन रिलीज होगी। यह तेलुगु फिल्म आरएक्स 100 की आधिकारिक रीमेक है, जिसे मिलन लूथरिया ने बनाया है। फिल्म साजिद ने फॉक्स स्टार स्टूडियो के साथ मिलकर बनाया है।’

AHAN SHETTY - TARA SUTARIA: 'TADAP' 3 DEC 2021... #Tadap - debut of #AhanShetty [son of #SunielShetty] - to release on 3 Dec 2021... Costars #TaraSutaria... Remake of #Telugu film #RX100... Directed by #MilanLuthria... Produced by #SajidNadiadwala... Fox Star Studios presents. pic.twitter.com/pJcvbZTjTt

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 24, 2021