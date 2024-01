22 जनवरी के दिन अयोध्या में मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के स्टार्स पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं, जो इस आयोजन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी हाल ही में कई स्टार्स के एयरपोर्ट से वीडियो सामने आ रहे थे। अब स्टार्स के अयोध्या पहुंचने के वीडियो भी सामने आने लगे हैं। इन सब के बीच दिवंगत सिंगर लता मंगेशकर से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में AI की मदद से 'राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी' गाने को लता मंगेशकर जी की आवाज दे दी गई है। लता मंगेशकर के इस वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है।

AI ने वो कर दिखाया है, जिसके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं पाए। अभी हाल ही में लता मंगेशकर की आवाज में एक नया गाना वायरल हो रहा है। जिसे AI द्वारा बनाया गया है। इस वीडियो में लता मंगेशकर की आवाज में 'राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी' गाने को बनाया गया है। लता जी की आवाज में 'राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी' गाना खूब वायरल हो रहा है। इस 'राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी' गाने को सुनने के बाद लोग भावुक हो गए। तो चलिए बिना देर किए देखते लता मंगेशकर का ये वायरल वीडियो, जिसे फैंस जमकर शेयर कर रहे हैं।

Ahead of the Ram Temple consecration ceremony in Ayodhya, an AI-generated song 'Ram Aayenge' in the voice of the legendary singer Lata Mangeshkar has gone viral.#Listen? pic.twitter.com/RnmhNpkidh

— Sanatan updates ? (@Sanatanupdates) January 22, 2024