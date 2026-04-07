AI ने सुशांत सिंह राजपूत को बनाया श्री राम, भाई को इस अवतार में देख भर आई बहन श्वेता की आंख; कह दी ये बात

Ramayana: रणबीर कपूर की बिग बजट मूवी 'रामायण' इन दिनों चर्चा में बनी हुई है, इसी बीच दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की कुछ AI तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसमें उनका राम अवतार देखने को मिल रहा है. वहीं इसपर बहन श्वेता ने भी अपनी राय दी है.

Sushant Singh Rajput AI Image as Lord Ram: नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही साल 2026 की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' (Ramayana) का हाल ही में फर्स्ट लुक मेकर्स ने दर्शकों के सामने रिवील किया था. जिसमें रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) का 'राम' (Ram) अवतार फैंस को काफी पसंद आया, लेकिन इसी बीच अब सोशल मीडिया पर दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें मरहूम एक्टर को भगवान राम के रूप में देखा जा सकता है. सुशांत की इन फोटोज पर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ती (Shweta) का रिएक्शन सामने आया है.

वायरल हुईं सुशांत सिंह राजपूत की AI तस्वीरें

'एम.एस. धोनी:द अनटोल्ड स्टोरी', 'छिछोरे', 'काई पो चे' और 'केदारनाथ' जैसी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले सुशांत सिंह राजपूत आज भले ही फैंस के बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी वो अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं और यही वजह है कि, सोशल मीडिया उनकी ओरिजनल और AI से बनी तस्वीरों से भरा पड़ा है. वहीं अब उनका AI से जनरेटेड राम अवतार भी देखने को मिल रहा है. ये फोटोज जहां यूजर्स को खूब पसंद आ रही हैं, वहीं इन्हें देखकर दिवंगत एक्टर की बहन श्वेता की आंखें भर आई और उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने भाई और भगवान राम को लेकर कई बातें लिखी हैं.

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