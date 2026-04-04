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अगर रामानंद सागर की 'रामायण' के राम-सीता बनें रणबीर कपूर-साई पल्लवी तो ऐसा होगा नजारा, AI ने दिखाईं तस्वीरें

Ranbir Kapoor And Sai Pallavi AI Photos: रणबीर कपूर और साई पल्लवी की एआई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इनमें वह रामानंद सागर की 'रामायण' के राम और सीता बने नजर आ रहे हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 4, 2026 9:40 PM IST

अगर रामानंद सागर की 'रामायण' के राम-सीता बनें रणबीर कपूर-साई पल्लवी तो ऐसा होगा नजारा, AI ने दिखाईं तस्वीरें
रणबीर कपूर और साई पल्लवी की एआई फोटोज वायरल हो रही हैं.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के चर्चित स्टार्स रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और साई पल्लवी (Sai Pallavi) फिल्म 'रामायण' (Ramayana) में काम करते नजर आएंगे. इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है और काफी चर्चा में बना हुआ है. डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में तो साई पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आएंगी. इसी बीच दोनों सितारों की एआई जेनरेटेड फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में दिखाया गया है कि रामानंद सागर (Ramanand Sagar) के टीवी सीरियल 'रामायण' (Ramayan) में अगर रणबीर कपूर और साई पल्लवी में राम और सीता का रोल करते तो कैसे नजर आते.

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इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने शेयर की तस्वीरें

इंस्टाग्राम पर सिद्धांत अभिषेक नाम के यूजर ने एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने रणबीर कपूर और साई पल्लवी की एआई जेनरेटेड फोटोज दिखाई हैं. दोनों स्टार्स रामानंद सागर के टीवी सीरियल 'रामायण' के राम और सीता बने नजर आ रहे हैं. उन्होंने इन फोटोज के जरिए दिखाने की कोशिश की है कि अगर रामानंद सागर अपने टीवी शो 'रामायण' में रणबीर कपूर और साई पल्लवी को डायरेक्ट करते तो वह कैसे नजर आते. एआई फोटोज में देखा जा सकता है कि एक तस्वीर में रणबीर कपूर और साई पल्लवी महल में नजर आ रहे हैं. दूसरी तस्वीर रणबीर कपूर स्वंयवर में धनुष तोड़ रहे हैं. तीसरी तस्वीर में रणबीर कपूर और साई पल्लवी वनवासी बने नजर आ रहे हैं. चौथी तस्वीर में रणबीर कपूर और साई पल्लवी के साथ लक्ष्मण यानी रवि दुबे जंगल में दिखाई दे रहे हैं.

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फिल्म 'रामायण' को दो पार्ट में किया जाएगा रिलीज

बताते चलें कि नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' दो पार्ट में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म का पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली पर तो दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म 'रामायण' में सनी दओल, विवेक ओबेरॉय, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, रवि दुबे, अरुण गोविल, फैसल मलिक जैसे सितारे भी काम करते दिखाई देंगे. इस फिल्म को बड़े स्तर बनाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि फिल्म 'रामायण' का बजट 4000 करोड़ रुपये है. फिल्म नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Entertainment News Ramanand Sagar Ramayana Ranbir Kapoor Sai Pallavi