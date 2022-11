Aindrila Sharma Died: इंडस्ट्री से एक और बुरी खबर सामने आ रही है। दिग्गज एक्ट्रेस तबस्सुम के निधन के बाद अब फेमस बंगाली एक्ट्रेस एंड्रिला शर्मा (Aindrila Sharma) का भी केवल 24 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। एंड्रिला को बीते 1 नवंबर को ब्रेन स्ट्रोक आया था,जिसके बाद उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान एक्ट्रेस को मल्टीपल कार्डिएक अरेस्ट हुए, जिसके कारण वह कोमा में चली गई थीं। एंड्रिला लगातार जिंदगी और मौत से जूझ रही थीं और फैंस उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। हालांकि अब एक्ट्रेस के निधन की खबर से फैंस को बड़ा झटका लगा है। Also Read - Entertainment News Of The Day: बंगाली एक्ट्रेस एंड्रिला शर्मा की हालत नाजुक, सनी लियोनी के खिलाफ धोखाधड़ी मामले पर रोक

वेंटिलेटर पर थीं एंड्रिला शर्मा

एंड्रिला को 14 नवंबर को मल्टीपल कार्डिएक अरेस्ट हुए थे, जिसके बाद एक्ट्रेस की हलत बेहद ही क्रिटिकल हो गई थी। एंड्रिला को बचाने के लिए डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था। हालांकि आखिरकार एक्ट्रेस जिंदगी की जंग हार गईं और 20 नवंबर को यानी रविवार सुबह एंड्रिला ने दुनिया को अलविदा कह दिया।

एंड्रिला शर्मा का पोस्ट

दो बार कैंसर को मात दे चुकी हैं एंड्रिला शर्मा

बता दें कि एक्ट्रेस एंड्रिला शर्मा (Aindrila Sharma) अपनी इस छोटी-सी जिंदगी में दो बार कैंसर को भी मात दे चुकी हैं। कैंसर को मात देने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कमबैक किया था। हालांकि कैंसर से जीतने के बाद भी वह हार्ट अटैक से खुद को नहीं बचा पाईं और रविवार की दोपहर 12.59 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली।

एंड्रिला शर्मा का करियर

एंड्रिला शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में सीरियल 'झूमर' से की थी। इसके बाद वह कई टीवी सीरियल्स में नजर आईं। एंड्रिला जिबोन ज्योति और जियो काथी जैसे सीरियलों का हिस्सा भी रह चुकी हैं।