Aaradhya Bachchan संग Cannes 2026 में जलवे बिखेरने निकलीं Aishwarya Rai, एयरपोर्ट पर पहुंचते ही लगा सदमा

Aishwarya Rai likely to attend Cannes 2026: बीते कुछ समय से कांस फिल्म फेस्टिवल ने दुनियाभर में धू मचाई हुई है. दुनियाभर से सितारे कांस फिल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival 2026) का हिस्सा हनने पहुंच रहे हैं. बॉलीवुड से भी कई सितारे कांस फिल्म फेस्टिवल में रंग जमाने गए थे. इस लिस्ट में अदिति राव हैदरी, आलिया भट्ट और उर्वशी रौतेला जैसे सितारों का नाम शामिल है. हालांकि लोग बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) को कांस 2026 में बहुत मिस कर रहे थे. लोगों को लग रहा था कि इस बार ऐश्वर्या राय कांस 2026 में नहीं आने वाली हैं. कुछ समय पहले ही दावा किया गया था कि ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) कांस 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी का हिस्सा बन सकती हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय की एक वीडियो वायरल हो गई है. इस वीडियो में ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आ रही हैं. इस वीडियो के सामने आते ही ऐश्वर्या राय के फैंस के बीच बवाल मच गया है.
फैंस को इस बात पर यकीन हो गया है कि ऐश्वर्या राय कांस 2026 में धमाल मचाने वाली हैं. इस बात की भनक लगते ही ऐश्वर्या राय के फैंस ने चैन की सांस ली है. गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय को लेकर लगातार तरह-तरह की बातें हो रही थीं. हाल ही में दावा किया गया था कि ऐश्वर्या राय को लॉरेल पेरिस ने इनवाइट नहीं किया. इस बार लॉरेल पेरिस की बिल्डिंग से ऐश्वर्या राय का पोस्टर भी गायब था. यही वजह है कि लोगों को शक होने लगा था. हालांकि ऐश्वर्या राय की जगह पोस्टर्स पर लॉरेल पेरिस ने आलिया भट्ट को जगह दी थी. जिसके बाद आलिया भट्ट को बुरी तरह सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया.
सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ऐश्वर्या राय एयरपोर्ट पर मीडिया से घिरी नजर आ रही हैं. इसी बीच ऐश्वर्या राय के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो घबरा गईं. दरअसल फोटोज लेते समय अचानक ही किसी मीडियावाले की चप्पल एयरपोर्ट पर उतर गई. ऐसा होते ही ऐश्वर्या राय घबरा गईं. चलते चलते ऐश्वर्या राय एक दम रुक गईं. जिसके बाद ऐश्वर्या राय ने मीडिया से बात की. अब ऐश्वर्या राय के इस अंदाज ने भी लोगों का दिल जीत लिया है. वहीं आराध्या एयरपोर्ट पर अपनी मां को फॉलो करती दिखीं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…