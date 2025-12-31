ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • आराध्या के बिना ही Abhishek Bachchan संग New Year मनाने निकलीं Aishwarya Rai, फैंस के बीच मचा कोहराम...

आराध्या के बिना ही Abhishek Bachchan संग New Year मनाने निकलीं Aishwarya Rai, फैंस के बीच मचा कोहराम

Aishwarya Rai Abhishek Bachchan celebrate New Year 2026: सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन एक साथ एक फैन के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की इस तस्वीर ने फैंस के बीच हंगामा मचा दिया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: December 31, 2025 12:52 PM IST

आराध्या के बिना ही Abhishek Bachchan संग New Year मनाने निकलीं Aishwarya Rai, फैंस के बीच मचा कोहराम

बीते कुछ समय से बच्चन परिवार लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब आराध्या के एनुअल फंशन में ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai) और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) को साथ देखा गया था. एक बार फिर से साथ आकर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने उन लोगों की बोलती बंद कर दी जो उनके तलाक की बातें कर रहे थे. इसी बीच ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. 8 दिन पहले ही ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन साथ में वेकेशन सेलिब्रेट करने निकले थे. अब सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन एक फैन के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की ये तस्वीर क्रिसमस के दौरान ली गई है. इस तस्वीर में ऐश्वर्या राय ब्लैक लुक में कमाल लग रही हैं. वहीं अभिषेक बच्चन की सफेद दाढ़ी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. लोग कह रहे हैं कि अभिषेक बच्चन अब समय के साथ बूढ़े होने लग गए हैं. हालांकि इस लुक में भी अभिषेक बच्चन काफी हैंडसम लग रहे हैं.

Also Read
Aishwarya Rai से लेकर काला हिरण तक... Salman Khan के बर्थडे बैश में लगी दुश्मनों की दुकान, कैसे हो गई इतनी बड़ी अनहोनी?

TRENDING NOW

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन से ये सवाल कर रहे हैं फैंस

फैंस सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की जोड़ी की खूब तारीफ कर रहे हैं. तस्वीर में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन काफी खुश लग रहे हैं. कहा गलत नहीं होगा कि इस बार ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का वेकेशन शानदार जा रहा है. हालांकि तस्वीरों में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के साथ कहीं भी आराध्या नहीं नजर आ रही हैं. यही वजह है जो अब फैंस ने ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं. फैंस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आखिर कहां है.

Also Read
ब्रेकअप से पहले इन 3 फिल्मों में दिखी थी Salman Khan और Aishwarya Rai की केमिस्ट्री, आपने देखी हैं ये मूवीज?

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को साथ देखकर फैंस के बीच मचा हंगामा

जब से सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की तस्वीर सामने आई है तब से फैंस के बीच हंगामा मच गया है. फैंस ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को साथ देखकर काफी खुश हैं. बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को हमेशा साथ देखना चाहते हैं. यही वजह है जो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के अफवाह की खबरों ने इन फैंस का दिल ही तोड़ दिया था. अब ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की ये तस्वीरें इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही हैं कि उनको कोई तलाक नहीं हुआ है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Abhishek Bachchan Aishwarya Rai Bollywood News Entertainment News