आराध्या के बिना ही Abhishek Bachchan संग New Year मनाने निकलीं Aishwarya Rai, फैंस के बीच मचा कोहराम...

Aishwarya Rai Abhishek Bachchan celebrate New Year 2026: सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन एक साथ एक फैन के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की इस तस्वीर ने फैंस के बीच हंगामा मचा दिया है.

बीते कुछ समय से बच्चन परिवार लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब आराध्या के एनुअल फंशन में ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai) और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) को साथ देखा गया था. एक बार फिर से साथ आकर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने उन लोगों की बोलती बंद कर दी जो उनके तलाक की बातें कर रहे थे. इसी बीच ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. 8 दिन पहले ही ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन साथ में वेकेशन सेलिब्रेट करने निकले थे. अब सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन एक फैन के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की ये तस्वीर क्रिसमस के दौरान ली गई है. इस तस्वीर में ऐश्वर्या राय ब्लैक लुक में कमाल लग रही हैं. वहीं अभिषेक बच्चन की सफेद दाढ़ी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. लोग कह रहे हैं कि अभिषेक बच्चन अब समय के साथ बूढ़े होने लग गए हैं. हालांकि इस लुक में भी अभिषेक बच्चन काफी हैंडसम लग रहे हैं.

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन से ये सवाल कर रहे हैं फैंस

फैंस सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की जोड़ी की खूब तारीफ कर रहे हैं. तस्वीर में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन काफी खुश लग रहे हैं. कहा गलत नहीं होगा कि इस बार ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का वेकेशन शानदार जा रहा है. हालांकि तस्वीरों में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के साथ कहीं भी आराध्या नहीं नजर आ रही हैं. यही वजह है जो अब फैंस ने ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं. फैंस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आखिर कहां है.

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को साथ देखकर फैंस के बीच मचा हंगामा

जब से सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की तस्वीर सामने आई है तब से फैंस के बीच हंगामा मच गया है. फैंस ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को साथ देखकर काफी खुश हैं. बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को हमेशा साथ देखना चाहते हैं. यही वजह है जो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के अफवाह की खबरों ने इन फैंस का दिल ही तोड़ दिया था. अब ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की ये तस्वीरें इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही हैं कि उनको कोई तलाक नहीं हुआ है.

