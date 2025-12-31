ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • शादी के बाद Aishwarya Rai ने क्यों लिया था करियर से ब्रेक? सालों बाद अब बच्चन परिवार की बहू का खुलास...

शादी के बाद Aishwarya Rai ने क्यों लिया था करियर से ब्रेक? सालों बाद अब बच्चन परिवार की बहू का खुलासा कर देगा हैरान

बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय एक बार फिर चर्चा में छाईं हुईं हैं, और इसके पीछे की वजह सऊदी अरब में 'रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025' का इवेंट है, जहां ऐश्वर्या ने न सिर्फ अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस से सबका दिल जीत लिया, बल्कि अपने बयान से लोगों को हैरान भी कर दिया.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: December 31, 2025 2:25 PM IST

शादी के बाद Aishwarya Rai ने क्यों लिया था करियर से ब्रेक? सालों बाद अब बच्चन परिवार की बहू का खुलासा कर देगा हैरान

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय जो करोड़ों दिलों पर राज करती हैं, एक बार फिर अपने बयानों से उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया, एक्ट्रेस हाल ही में सऊदी अरब में 'रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025' में शामिल हुईं, जहां उन्होंने अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस से सबका सबको दीवाना बना दिया, तो वहीं अपने पर्सनल फैसलों पर भी खुलकर बात की. शादी और मां बनने के बाद फिल्मों से दूरी बनाने को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया, जिसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया.

Also Read
आराध्या के बिना ही Abhishek Bachchan संग New Year मनाने निकलीं Aishwarya Rai, फैंस के बीच मचा कोहराम

रेड सी फिल्म फेस्टिवल (Red Sea Film Festival 2025 ) में दुनिया भर के बड़े सितारे पहुंचे थे, लेकिन ऐश्वर्या की सिंपलिसिटी, डीसेंसी और कॉन्फिडेंस सबसे अलग नजर आया. इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि शादी और मां बनने के बाद करियर से ब्रेक लेने पर क्या उन्हें कभी इनसिक्योरिटी महसूस हुई, तो उनका जवाब बेहद सधा हुआ और इंस्पायरिंग था.

TRENDING NOW

पहचान पर कही दिल छू लेने वाली बात

The Hollywood Reporter को दिए इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने साफ कहा कि उनके लिए फैमिली सबसे बड़ी प्रायोरिटी है. उन्होंने बताया कि मां बनने के बाद उन्होंने कभी यह महसूस नहीं किया कि वह कुछ खो रही हैं. ऐश्वर्या के मुताबिक, बेटी आराध्या के साथ समय बिताना और परिवार के साथ खुश रहना उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा, 'मां और पत्नी होना मेरी असली पहचान है और मुझे इस पर गर्व है.'

Also Read
Aishwarya Rai से लेकर काला हिरण तक... Salman Khan के बर्थडे बैश में लगी दुश्मनों की दुकान, कैसे हो गई इतनी बड़ी अनहोनी?

फैमिली पर ऐश्वर्या की बात सुन फैंस खुश

ऐश्वर्या ने यह भी साफ किया कि फैमिली को प्रायोरिटी देना किसी भी तरह से कमजोरी नहीं है. उन्होंने माना कि समाज और इंडस्ट्री की बातें कभी-कभी इंसान को प्रभावित करती हैं, लेकिन उन्होंने अपने फैसलों पर कभी शक नहीं किया. उनके लिए मेंटल पीस और फैमिली के साथ बिताया वक्त सबसे जरूरी रहा.

करियर के फैसलों पर आज भी गर्व

अपने करियर को लेकर भी ऐश्वर्या ने खुलकर बात की. मिस वर्ल्ड बनने के बाद उनसे बड़े और ग्लैमरस लॉन्च की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म 'इरुवर' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, इसके बाद 'देवदास' , 'चोखेर बाली' और कई यादगार फिल्मों में काम किया. ऐश्वर्या का कहना है, कि आज पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें अपने हर फैसले पर गर्व महसूस होता है.

Also Read
ब्रेकअप से पहले इन 3 फिल्मों में दिखी थी Salman Khan और Aishwarya Rai की केमिस्ट्री, आपने देखी हैं ये मूवीज?

फैमिली के लिए लिया ब्रेक बनीं मिसाल

ऐश्वर्या आखिरी बार साल 2023 में 'Ponniyin Selvan 2' में नजर आई थीं. इसके बाद उन्होंने पूरी तरह परिवार पर ध्यान देने का फैसला किया. उनका मानना है, कि करियर से ब्रेक लेना हार नहीं, बल्कि जिंदगी को बैलेंस रखने का समझदारी भरा फैसला है. ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रियल सक्सेस वही है, जहां करियर और परिवार के बीच सही बैलेंस हो. यही वजह है कि आज भी वह लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी हुईं हैं.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Masummba Chaurasia

मासुम्बा चौरसिया
Zee News के 'BollywoodLife (Digital)' की वरिष्ठ उप संपादक हैं.

मासुम्बा चौरसिया एक अनुभवी और विश्लेषणात्मक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने फिल्मों, टीवी शोज, सेलेब्रिटी गॉसिप, फिल्म रिव्यू और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इन-डेप्थ एनालिसिस में विश...और पढ़ें
Tags Aishwarya Rai Aishwarya Rai Bachchan Bollywood Gossips Bollywood News Entertainment News