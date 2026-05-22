Cannes 2026 में फिर दिखेगा Aishwarya Rai का जादू, बेटी संग कान्स पहुंची एक्ट्रेस ने मचाया गदर; फैंस बोले- 'लो आ गई सबकी मां'

Aishwarya Rai Cannes 2026 Arrival Video: 'कान्स फिल्म फेस्टिवल' (Cannes Film Festival 2026) में रौनकें चाहे कितनी भी हों, लेकिन जब तक 'कान्स की क्वीन' कही जाने वाली सुपरस्टार एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) के कदम रेड कार्पेट पर न पड़े तब तक ये इवेंट अधूरा सा लगता है. हालांकि, इस बार एक्ट्रेस के कान्स में जाने को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं और कहा जा रहा था कि, शायद इस बार वो इस इवेंट का हिस्सा न बनें लेकिन तमाम खबरों और कयासों पर उस वक्त विराम लग गया जब ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Cannes 2026) का फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा से अराइवल वीडियो सामने आया. यहां वो अपनी बेटी आराध्या बच्चन (Aaradhya Bachchan) के साथ पहुंचीं जहां उनका बेहद की खास अंदाज में वेलकम किया गया. इस वीडियो को देखकर साफ हो चुका है कि, आखिर ऐश्वर्या राय को 'कान्स की क्वीन' क्यों कहा जाता है.
फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा से सामने आए वीडियो में ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) बेटी आराध्या बच्चन के साथ नजर आ रही हैं. इस दौरान एक्ट्रेस को ऑल-ब्लैक लुक में देखा गया, जिसमें वो हमेशा की तरही बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल नजर आ रही हैं. जैसे ही ऐश्वर्या और आराध्या लग्जरी ब्लैक कार से मशहूर होटल मार्टिनेज के बाहर उतरती हैं वैसे ही एक खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका वेलकम किया जाता है. जिसके बाद अधिकारियों ने एक्ट्रेस का वेलकम किया और उन्होंने भी वहां मौजूद फोटोग्राफर्स को हाथ हिला कर शुक्रिया किया और फ्लाइंग किस दी. वहीं वीडियो में आराध्या को बड़ी ही मासूमियत के साथ मां के पीछे पोज देते हुए देखा जा सकता है.
जैसे ही फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा से ऐश्वर्या राय बच्चन का ये वीडियो सामने आया वैसे ही फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी और अब उनकी निगाहें एक्ट्रेस के रेड कार्पेट लुक पर टिकी हुई है. हर कोई ये जानने को बेताब है कि, ऐश्वर्या के कान्स लुक में इस बार क्या खास होने वाला है. वहीं फैंस इस वीडियो पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं, एक यूजर ने लिखा, 'ये है ग्लोबल प्रेजेंस' दूसरे ने लिखा, 'कान्स की क्वीन' तीसरे ने लिखा, 'रियल क्वीन पहुंच चुकी हैं' ने तो एक्ट्रेस को सभी मॉडल्स की मां तक कह डाला. यूजर ने लिखा, 'लो आ गई इन सबकी मां' ऐसे ही तमाम रिएक्शन ऐश्वर्या के इस वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय के कान्स में शामिल होने को लेकर तरह-तरह की बातें की जा रही थी और कयास लगाए जा रहे थे कि, शायद इस बार एक्ट्रेस इवेंट का हिस्सा नहीं बनेंगी. बता दें कि, इन अफवाहों को हवा तब मिली थी, जब कॉस्मेटिक ब्रांड लोरियल पेरिस ने हाल ही में अपने कान्स कैंपेन का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया था, जिसमें आलिया भट्ट से लेकर हेलेन मिरेन जैसी मशहूर हस्तियों तक का लुक दिखाई दिया था, लेकिन ऐश्वर्या राय का चेहरा गायब था. इसी के बाद ये खबर फैल गई थी कि, इस बार इस प्रतिष्ठित समारोह में एक्ट्रेस हिस्सा नहीं लेंगी.
Aishwarya Rai just arrived at Hotel Martinez ?#Cannes2016 #AishwaryaAtCannes #AishwaryaRaiBachchan #AishwaryaRai
— Ghungroo ? (@narperu) May 22, 2026
आपको बता दें कि, ऐश्वर्या राय बच्चन का कांस फिल्म फेस्टिवल से बेहद पुराना और ऐतिहासिक नाता रहा है. उन्होंने साल 2002 में अपना कान्स डेब्यू किया था और अब तक वो कई बार इसका हिस्सा रह चुकी हैं और हर बार अपने लुक से वो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…