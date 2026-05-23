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Cannes 2026 के रेड कारपेट कपड़ों के नाम पर ये गुनाह कर बैठीं Aishwarya Rai, लोगों ने पकड़ी मिनटों में चोरी

Aishwarya Rai chose similer outfit for Cannes 2026: बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ धमाकेदार एंट्री मारी है. इसी बीच ऐश्वर्या राय की एक ऐसी गलती फैंस के हाथ लग गई है जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे.

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By: Shivani Duksh | Published: May 23, 2026 1:46 PM IST
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Cannes 2026 के रेड कारपेट पर ये गुनाह कर बैठीं Aishwarya Rai

Aishwarya Rai Cannes 2026 Viral outfit: कांस फिल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival 2026) की वजह से ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. जब अदिति राव हैदरी, आलिया भट्ट और उर्वशी रौतेला जैसे सितारे कांस में लाइमलाइट बटोरने की कोशिश कर रहे थे तो हर कोई ऐश्वर्या राय के बारे में बात कर रहा था. अपने फैंस का दिल रखने के लिए ऐश्वर्या राय एक बार फिर से कांस पहुंच चुकी हैं. कुछ समय पहले ही ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में धमाकेदार एंट्री की है. कांस फिल्म फेस्टिवल में जाने से ठीक पहले ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई थीं. उस समय ऐश्वर्या राय का ये वीडियो वायरल हुआ था. अब ऐश्वर्या राय के कांस लुक ने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है. कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय एक ऐसी गलती कर बैठी हैं जिसकी वजह से हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है.

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ऐश्वर्या राय ने कांस में रीपीट किया अपना लुक

दरअसल ऐश्वर्या राय ने अपने एक पुराने लुक का डिजाइन कॉपी कर लिया है. जैसे ही ऐश्वर्या राय का रेड कारपेट लुक सामने आया वैसे ही उनके फैंस के बीच हंगामा मच गया. लोग कहने लगे कि ऐश्वर्या राय का ये लुक पहले उन्होंने कहीं पर देखा है. बस फिर क्या था... ऐश्वर्या राय के फैंस ने रातों रात गढ़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए. जल्द ही ऐश्वर्या राय के फैंस को समझ आ गया कि ये लुक इतना देखा देखा क्यों लग रहा है.

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ऐश्वर्या राय को लेकर सोशल मीडिया पर मचा बवाल

ऐश्वर्या राय का लुक सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है. लोग दावा कर रहे हैं कि ऐश्वर्या राय को ऐसे इंटरनेशनल इवेंट में ये गलती नहीं करनी चाहिए थी. हालांकि यहां पर ये नहीं भूला जाना चाहिए कि ये ऐश्वर्या राय हैं, जिनकी हर गलती माफ है. फैंस लगातार सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय के बारे में बात कर रहे हैं.

ऐश्वर्या राय ने दिए बेटी के साथ पोज

कुछ समय बाद ही ऐश्वर्या राय आदराध्या के साथ कांस में पहुंचीं. यहां पर ऐश्वर्या राय का दूसरा लुक देखने को मिला. वहीं रेड कलर के गाउन में आराध्या भी कमाल लग रही थीं. मौका मिलते ही ऐश्वर्या राय ने अपनी बेटी के साथ खूब पोज दिए. एक लंबे समय के बाद ऐश्वर्या राय और आराध्या को इस तरह से किसी इवेंट में देखा गया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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