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Cannes 2026: ऐश्वर्या राय का फर्स्ट लुक हो रहा वायरल, ब्लू गाउन पहन दिखाईं खूबसूरत अदाएं

Aishwarya Rai Cannes 2026 First Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का कान्स 2026 से पहला लुक सोशल मीडिया पर सामने आया है. उनके तमाम चाहने वाले फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 22, 2026 11:26 PM IST
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ऐश्वर्या राय कान्स पहुंचीं.

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 (Cannes 2026) की इन दिनों धूम मची हुई है. दुनियाभर के सेलिब्रिटीज इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं और अपना जलवा दिखा रहे हैं. आलिया भट्ट, अदिति राव हैदरी समेत कई अभिनेत्रियों के बाद भारत की चर्चित एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) ने भी 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया है. ऐश्वर्या राय ने अपने हुस्न से लोगों को दीवाना बनाया है. उनकी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. बताते चलें कि इससे पहले ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था और इसके वीडियो सामने आए थे.

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ऐश्वर्या राय के वीडियो को देख लुक के दीवाने हुए फैंस

एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के वीडियो में देखा जा सकता है कि वह कान्स फिल्म फेस्टिवल पहुंचीं और रेड कारपेट पर जलवा बिखेरा है. उन्होंने नीले कलर का गाउन पहना था और दोनों हाथों पर दुपट्टा डाला था. ऐश्वर्या राय ने काफी स्टाइलिश हार पहना था. एक्ट्रेस के खुले बाल उनके लुक में चार चांद लगा रहे थे. उन्होंने पैप्स को पोज देते फ्लाइंग किस देकर दिल जीत लिया. एक्ट्रेस के गाउन के डिजाइनर अमित अग्रवाल ने तैयार किया. वहीं, मोहित राय ने उनको स्टाइल किया. ऐश्वर्या राय के कान्स के लुक को काफी पसंद किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर उनके तमाम चाहने वाले फैंस तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'ऐश्वर्या राय ही असली क्वीन हैं.' एक फैन ने लिखा है, 'ऐश्वर्या राय के बिना कान्स अधूरा है.' बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के समापन समारोह में नजर आ सकती हैं.

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कान्स में कई बार शिरकत कर चुकी हैं ऐश्वर्या राय

बताते चलें कि ऐश्वर्या राय कान्स फिल्म फेस्टिवल में एक या दो बार नहीं 20 से अधिक बार जा चुकी हैं. इसलिए एक्ट्रेस के तमाम फैंस को कान्स में रेड कारपेट पर उनका इंतजार रहता है. फिलहाल, फैंस का इंतजार खत्म हो चुका है. ऐश्वर्या राय के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह पिछली बार साल 2023 में डायरेक्टर मणि रत्नम की साउथ फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन 2' में काम करते दिखाई दी थीं. इस तरह से वह बीते तीन साल से किसी फिल्म में नजर आईं हैं. फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस के अपकमिंग प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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