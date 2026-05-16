आलिया-उर्वशी को छोड़ो... Cannes 2026 में होगी Aishwarya Rai की ग्रैंड एंट्री? कर रखी है खास तैयारी

Aishwarya Rai likely to attend Cannes 2026: कांस 2026 में लोग बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय को बहुत मिस कर रहे हैं. इसी बीच ऐश्वर्या राय को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर उनके फैंस खुशी के मारे झूम उठेंगे.

Cannes 2026 में धमाकेदार एंट्री करेंगी Aishwarya Rai

Aishwarya Rai likely to attend Cannes 2026: इस समय दुनियाभर में कांस फिल्म फेस्टिवल की धूम मची हुई है. बॉलीवुड सितारे भी कांस फिल्म फेस्टिवल में धमाल मचा रहे हैं. कुछ समय पहले ही आलिया भट्ट ने कांस फिल्म फेस्टिवल में रंग जमाया. जिसके बाद उर्वशी रौतेला फ्रांस पहुंच गई. हालांकि इन सब सुर्खियों के बीच लोग बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) को कांस 2026 में मिस कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि ऐश्वर्या राय कांस 2026 में नहीं पहुंचीं, इसकी वजह क्या है. कोई कह रहा है कि ऐश्वर्या राय व्यस्त हैं. वहीं कुछ कह रहे हैं कि आलिया भट्ट ने ऐश्वर्या राय को रिप्लेस कर दिया है. लॉरेल पेरिस ने भी ऐश्वर्या राय को लेकर कोई बयान नहीं दिया है. इसी बीच ऐश्वर्या राय को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द ही कांस 2026 में ऐश्वर्या राय की एंट्री हो सकती है. मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट की मानें तो ऐश्वर्या राय कांस 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में एंट्री करने वाली हैं. बताया जा रहा है कि कुछ कारणों के चलते ऐश्वर्या राय कांस के रेड कारपेट पर नहीं पहुंचीं. हालांकि क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय नजर आ सकती हैं. हालांकि अब तक इस खबर को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है. इससे पता चलता है कि ऐश्वर्या राय को अब भी इंटरनेशल लेवल पर फेम मिला है.

ऐश्वर्या राय के फैंस के बीच मचा हंगामा

ये खबर सामने आते ही ऐश्वर्या राय के फैंस के बीच हंगामा मच गया है. फैंस को लग रहा है कि कांस 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय धमाल मचा देंगी. अब ये तो हर कोई जानता है कि कांस का इवेंट ऐश्वर्या राय के बिना अधूरा रहता है, हर साल ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में जाती हैं. जब जब ऐश्वर्या राय रेड कार्पेट पर जाती हैं तब तब सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है.

ऐश्वर्या राय को लेकर क्यों मचा था हंगामा

कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू होने से ठीक पहले लॉरेल पेरिस ने अपने एंबेसेडर्स के पोस्टर लगाए थे. इन पोस्टर्स में ऐश्वर्या राय का चेहरा गायब था. हालांकि इन पोस्टर्स में आलिया भट्ट नजर आ रही थीं. जिसके बाद लोगों ने लॉरेल पेरिस को निशाने पर लेना शुरू कर दिया था. जिसके बाद सफाई पेश की गई कि ऐश्वर्या राय अब भी ब्रैंड के साथ काम कर रही हैं. ऐश्वर्या राय का इस तरह से गायब होना उनके फैंस को परेशान कर गया. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…