ट्रक पर लिखी लाइनों से बनाया गया था ऐश्वर्या राय का 20 साल पुराना ये गाना, बजते ही थिरकने लगते हैं लोग

Aishwarya Rai Song: ऐश्वर्या राय ने कई फिल्मों में काम किया और जबरदस्त परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीता है. उनका एक गाना काफी पॉपुलर रहा है और उसे बनाने का किस्सा काफी दिलचस्प है.

ऐश्वर्या राय की फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी.

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में यादगार काम किया है. उनकी साल 2005 में एक फिल्म रिलीज हुई थी और इसे काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म का एक गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि आज भी खूब सुना जाता है. ऐश्वर्या राय की इस फिल्म के इस गाने को बनाने के पीछे काफी रोचक कहानी है. इसके साथ ही इस फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं. आइए जानते हैं कि ऐश्वर्या राय की ये कौन सी फिल्म है और इसका कौन सा गाना सुनते ही लोग थिरकने लगते हैं.

2005 में आई 'बंटी और बबली' का गाना 'कजरा रे' है काफी पॉपुलर

अदाकारा ऐश्वर्या राय की साल 2005 में फिल्म 'बंटी और बबली' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि, ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म में कैमियो किया था. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन नजर आए थे. फिल्म 'बंटी और बबली' को काफी ज्यादा पसंद किया गया था. इस फिल्म में एक गाना 'कजरा रे' है, जो काफी सुना जाता है. इस गाने को ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन पर फिल्माया गया था. ये गाना जितना पॉपुलर है, इस गाने को बनाने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है. गाना 'कजरा रे' को लेकर गीतकार गुलजार ने बताया था कि ट्रक पर लिखीं शायरियों (जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं तेरे अपने शहर वाले) से इस गाने का आइडिया आया था. वहीं, सिंगर शंकर महादेवन को शावर लेते समय इस गाने का मुखड़ा आया आया था. इस तरह से ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की फिल्म 'बंटी और बबली' का गाना 'कजरा रे' बना था. गाना 'कजरा रे' दो दशक बाद भी काफी चर्चित है और अक्सर पार्टी में बजता है. इस गाने के बजते ही लोग थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं.

फिल्म 'बंटी और बबली' ने की थी अच्छी कमाई

शाद अली के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'बंटी और बबली' को करीब 13 करोड़ रुपये के बजट से बनाया गया था. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड करीब 64 करोड़ रुपया का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. इससे पता चलते है कि फिल्म 'बंटी और बबली' को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म 'बंटी और बबली' अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के अलावा रानी मुखर्जी, पंकज त्रिपाठी, बृजेंद्र काला जैसे सितारे नजर आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.