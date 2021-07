कोरोना काल में Ajay Devgn की हो गई ऐसी हालत, बड़ी-बड़ी दाढ़ी-मूछों में पहचानना मुश्किल

Ajay Devgn spotted in changed look: बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन इंडस्ट्री (Ajay Devgn) के सबसे स्टाइलिश एक्टर्स में से एक हैं, जिन्हें फैंस छोटे गांव और कस्बों में फॉलो करते हैं। 90 के दशक से लेकर आजतक अजय देवगन के स्टाइल ने फैंस को दीवाना बना रखा है। हालांकि इस रिपोर्ट में हम आपको अजय देवगन की ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसे देख आप कहेंगे कि हमारा स्टाइलिश एक्टर कहां गया? Also Read - Ajay Devgn की ओटीटी डेब्यू वेब सीरीज Rudra से कम बैक करेगी ये हसीना, लंबे वक्त से थीं इंडस्ट्री से गायब

इंटरनेट पर अजय देवगन की एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें वो बड़ी-बड़ी दाढ़ी-मूछों में नजर आ रहे हैं। अजय देवगन ने पहले कभी इतनी बड़ी दाढ़ी-मूछें नहीं रखी हैं, जिस कारण फैंस हैरान हैं और पूछ रहे है कि कहीं एक्टर के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है?

ऐसे सभी फैंस को हम बता दें कि अजय देवगन पूरी तरह से स्वस्थ्य हैं और उनका परिवार भी सुरक्षित है। असल में अजय देवगन ने यह लुक अपनी अपकमिंग फिल्म 'थैंक गॉड' (Thank God) के लिए रखा है। हम सब जानते हैं कि अजय देवगन अपने किरदारों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं और एक बार उन्होंने फिर से साबित कर दिया है कि वो इंडस्ट्री के सबसे मेहनती एक्टर्स में से एक हैं। फिल्म 'थैंक गॉड' में अजय देवगन के साथ कलाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आएंगे। इसका निर्देशन इंदर कुमार कर रहे हैं, जो अजय देवगन के काफी अच्छे दोस्त भी हैं। कुछ दिनों पहले ही अजय देवगन और इंदर कुमार की टोटल धमाल रिलीज हुई थी, जिसने काफी अच्छा कारोबार किया था। Also Read - Ajay Devgn ने Bhuj: The Pride Of India की रिलीज डेट का किया ऐलान

बताते चलें कि अजय देवगन ने हाल में ही अपनी फिल्म 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' की रिलीज डेट का ऐलान किया है, जो 13 अगस्त के दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज होगी। इसमें अजय देवगन के साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और शरद केलकर जैसे कलाकार नजर आएंगे। Also Read - Hrithik Roshan ने Ajay Devgn से दोगुनी कीमत देकर खरीदा सपनों का महल, कोरोना काल में करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक बने ये 12 सितारे !!