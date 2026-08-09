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Ajay Devgn ने कर ली एक्शन फिल्म की तैयारी, इस डायरेक्टर संग मिलाया हाथ

Ajay Devgn New movie: अजय देगवन की नई फिल्म को लेकर अपडेट आया है. रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उन्होंने एक्शन ड्रामा फिल्म के लिए एक डायरेक्टर के साथ हाथ मिलाया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: August 9, 2026 6:47 PM IST
Ajay Devgn ने कर ली एक्शन फिल्म की तैयारी, इस डायरेक्टर संग मिलाया हाथ

अजय देवगन की फिल्म को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) ने अपने करियर में हर जॉनर की मूवीज में काम किया है. उनकी फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. रोमांटिक, हॉरर, कॉमेडी, एक्शन फिल्मों से अजय देगवन ने फैंस का दिल जीता है. फैंस अपने पसंदीदा एक्टर की मूवीज का बेसब्री से इंतजार करते हैं. अजय देवगन को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने एक एक्शन ड्रामा फिल्म के लिए हां की है. एक्टर ने एक मशहूर डायरेक्टर के साथ हाथ मिलाया है. फिल्म को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. आइए जानते हैं कि अजय देवगन की नई फिल्म को लेकर क्या अपडेट है.

अजय देवगन की नई फिल्म पर आया अपडेट

अजय देवगन को लेकर 'वैरायटी इंडिया' की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उन्होंने नई फिल्म साइन की है. उनकी इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी निखिल नागेश भट्ट के पास है. वहीं, अजय देवगन की इस फिल्म को जियो स्टूडियो के बैनर तले बनाया जाएगा. मेकर्स साल 2027 के सेकेंड हाफ में इसकी शूटिंग शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं. फिल्म की कहानी को लेकर जानकारी सामने नहीं आई लेकिन बताया जा रहा है ये एक्शन ड्रामा होगी. फिल्म में अजय देवगन बतौर लीड एक्टर नजर आएंगे. फिल्म की कहानी से लेकर बाकी स्टारकास्ट पर अपडेट नहीं है. फिल्म का अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और इसके बाद ही बाकी जानकारी सामने आने की उम्मीद है. फिलहाल, अजय देवगन और निखिल नागेश भट्ट की ये एक्शन ड्रामा फिल्म प्रोडक्शन की तैयारी के दौर में है. बताया जा रहा है कि निखिल नागेश भट्ट इस हॉलीवुड प्रोजेक्ट के बाद अजय देवगन की फिल्म पर काम करेंगे.

अजय देवगन की अपकमिंग मूवीज

बताते चलें कि निखिल नागेश भट्ट ने फिल्म 'किल' का डायरेक्शन किया था. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. निखिल नागेश भट्ट इस समय अपने हॉलीवुड डेब्यू को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. दरअसल, वह जेमी फॉक्स स्टारर एक्शन थ्रिलर 'डेडलॉक्ड' का डायरेक्शन करेंगे. वहीं, अजय देवगन की अपकमिंग मूवीज की बात करें तो वह इस फिल्म के अलावा 'दृश्यम 3', 'गोलमाल 5', 'चौहान', 'गृह प्रवेश' में नजर आएंगे. अजय देवगन की इन फिल्मों को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. बताते चले अजय देवगन पिछली बार फिल्म 'धमाल 4' में नजर आए थे. जुलाई में रिलीज हुई इस फिल्म को लोगों ने पसंद किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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