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Ajay Devgn ने दिखाया बड़ा दिल, Akshay Kumar की Welcome To The Jungle के लिए बढ़ाई Dhamaal 4 की रिलीज डेट

Dhamaal 4 New Release Date: अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' की नई रिलीज डेट सामने आई है. एक्टर ने अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लिए ये फैसला किया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 16, 2026 7:33 PM IST
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अजय देवगन ने फिल्म धमाल 4 की रिलीज डेट शिफ्ट की.

बॉलीवुड स्टार्स अजय देवगन (Ajay Devgn) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की दोस्ती की हमेशा मिसाल दी जाती है. एक बार फिर दोनों की दोस्ती का उदाहरण देखने को मिला है. दरअसल, अजय देवगन ने अपनी फिल्म 'धमाल 4' (Dhamaal 4) की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है. एक्टर ने अपने दोस्त अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए ये फैसला किया है. दोनों फिल्मों के क्लैश को लेकर अजय देवगन और अक्षय कुमार के बीच बातचीत हुई और ये कदम उठाया गया है. आइए जानते हैं कि अजय देवगन ने फिल्म 'धमाल 4' कब रिलीज होगी.

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फिल्म 'धमाल 4' की नई रिलीज डेट आई सामने

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने बताया है कि अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' और अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का क्लैश टल गया है. बताते चलें कि फिल्म 'धमाल 4' अब 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ये फिल्म 3 जुलाई को बड़े पर्दे पर आने वाली थी. दरअसल, फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अजय देवगन ने अपने दोस्त अक्षय कुमार की फिल्म क्लैश से बचने के लिए ये फैसला किया है. इस तरह से अजय देवगन और अक्षय कुमार की दोस्ती देखने को मिली है. अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून से एंटरटेनमेंट का डोज देना शुरू करेगी. वहीं, 17 जुलाई से अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' मनोरंजन का पिटारा लेकर आ जाएगी.

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साल 2026 की मच-अवेटेड मूवीज का किया जा रहा इंतजार

इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धमाल 4' अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी समेत तमाम सितारे नजर आएंगे. वहीं, अहमद खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार, अनिल कपूर, दिशा पाटनी, संजय दत्त, सुनील शेट्टी जैसे स्टार्स काम करते दिखाई देंगे. साल 2026 की इन दोनों मूवीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म 'धमाल 4' और फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन करेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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