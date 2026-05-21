Drishyam 3 के बज के बीच Ajay Devgn ने दिखाया अपने करियर का सबसे खतरनाक रूप! फैंस बोले- 'गंगाजल को कैसे भूल गए सर?'

Ajay Devgn इन दिनों अपनी मच अवेटेड फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच उन्होंने अपने अब तक के खतरनाक लुक्स की एक क्लिप शेयर की है, जिसे देखने के बाद फैंस 'गंगाजल' को लेकर सवाल पूछ रहे हैं.

अजय देवगन वायरल वीडियो

Ajay Devgn Smooth Transitions Wild Journey: बॉलीवुड स्टार और वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए जानें जाने वाले एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) इन दिनों अपनी एक-दो नहीं बल्कि कई फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें 'धमाल 4', 'गोलमाल 5', 'दृश्यम 3' और 'शैतान 2'जैसी फिल्में शामिल है. इसी बीच एक्टर ने अपने कुछ यादगार किरदारों से बना एक कोलॉज शेयर किया है, जिसमें उनके 'भोला', 'सिंघम' से लेकर 'तेज' तक की फिल्मों के लुक देखने को मिल रहे हैं. एक्टर के इस वीडियो ने इंटरनेट पर आते ही आग लगी है. अजय देवगन के चंद सेकेंड्स के इस वीडियो (Ajay Devgn Video) में अजय के फिल्मी करियर का वो खतरनाक और जंगली सफरनामा दिख रहा है, जिसे देखकर हर सिनेमा लवर का दिल थमना लाजमी है. तो चलिए आपको बताते हैं एक्टर के इस छोटे से वीडियो में उनके कौन-कौन से आइकॉनिक अवतार देखने को मिल रहे हैं.

वीडियो में दिखे अजय देवगन के कई रूप

अजय देवगन (Ajay Devgn) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया है, उसमें उनकी डेब्यू फिल्म 'फूल और कांटे' से लेकर 'सिंघम', 'गोलमाल', 'ओमकारा', 'दृश्यम', 'तेज', 'भोला', 'शैतान', 'रेड, और 'वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई' तक के कई आइकॉनिक लुक देखने को मिल रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'एकदम स्मूथ बदलाव... और एक धमाकेदार सफर.'

Video देख क्या बोले फैंस?

अजय देवगन के इस वीडियो पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. फैंस अपने-अपने फेवरेट कैरेक्टर पर प्यार लुटा रहे हैं, तो कुछ 'तान्हा जी' लुक को मिस भी कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, 'मुझे उनकी हर भूमिका पसंद है, लेकिन मेरे पसंदीदा विक्रांत खन्ना हैं.' दूसरे ने लिखा, 'माइंड ब्लोइंग हीरो अजय देवगन', तीसरे ने लिखा, 'गंगाजल... वो कल्ट फिल्म! भाई, उसे कोई कैसे भूल सकता है, सीरियसली?' ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्टर के इस वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

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अजय देवगन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

आपको बता दें कि, अजय देवगन को आखिरी बार फिल्म 'आजाद' और 'दे दे प्यार दे 2' में देखा गया था. फिलहाल वो इन दिनों 'धमाल 4', 'गोलमाल' और 'दृश्यम 3' की शूटिंग में बिजी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…