बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की हालिया रिलीज मूवी 'शैतान' सिनेमाघरों में जबरदस्त कमाई कर रही है। इस फिल्म को दर्शकों ने हाथोंहाथ लिया है। इस बीच सुपरस्टार अजय देवगन की अगली फिल्म को लेकर एक और बड़ा ऐलान हुआ है। लव रंजन फिल्म्स ने हाल ही में इंस्टाग्राम के जरिए अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर मूवी 'दे दे प्यार दे' के सीक्वल की जानकारी दी है। दिलचस्प बात ये है कि निर्माताओं ने इस फिल्म की रिलीज डेट का भी धमाकेदार ऐलान कर दिया है। सुपरस्टार अजय देवगन स्टारर इस फिल्म के सीक्वल को अब मेकर्स जल्दी ही फ्लोर पर ले जाने की तैयारी में हैं।

साल 2025 में रिलीज होगी 'दे दे प्यार दे 2'

फिल्म स्टार अजय देवगन की अपकमिंग मूवी का ऐलान करते हुए मेकर्स ने बताया है कि इस फिल्म को अंशुल शर्मा डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, लव रंजन और अंकुर गर्ग को-प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म की कहानी को तरुण जैन और लव रंजन ने मिलकर लिखा है। इस फिल्म को मेकर्स अगले साल 1 मई 2025 तक रिलीज करने वाले हैं। अजय देवगन की अपकमिंग मूवी का ऐलान एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में आते ही छाने लगा है। जिसके बाद फैंस खुशी से फूले नहीं समां रहे हैं।

इन फिल्मों में बिजी हैं अजय देवगन

बता दें कि सुपरस्टार अजय देवगन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज मूवी 'शैतान' को लेकर बिजी हैं। ये मूवी सिनेमाघरों में आते ही हिट हो गई। इस मूवी के बाद सुपरस्टार अजय देवगन के हाथ में कई दिलचस्प फिल्में हैं। वो जल्दी ही अपनी स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी 'मैदान' लेकर सिनेमाघर पहुंचेंगे। इसके बाद इसी साल 15 अगस्त 2024 के दिन रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी उनकी कॉप यूनिवर्स की तीसरी मूवी 'सिंघम अगेन' भी रिलीज होगी। अब हाल ही में सुपरस्टार अजय देवगन की नई मूवी 'दे दे प्यार दे 2' का ऐलान हो गया है। जिसे लेकर फैंस में भारी उत्साह है। तो क्या आप अजय देवगन की इन अपकमिंग फिल्मों को लेकर आप एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं।