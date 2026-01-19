Ajaz Khan का Adult हुआ लीक! Elvish Yadav संग कंट्रोवर्सी के बीच क्या है वायरल वीडियो का सच?...

Ajaz Khan Adult Video Leak: विवादों से गहरा नाता रखने वाले एक्टर और 'बिग बॉस 7' (Bigg Boss 7) के कंटेस्टेंट एजाज खान (Ajaz Khan) एक बार फिर से गलत वजहों के चलते सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक्टर का एक कथित प्राइवेट वीडियो वायरल (Ajaz Khan Viral Video) हो रहा है, जिसमें वे एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे हैं. एजाज का ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तेजी से फैल रहा है, जिसपर नेटिजन्स भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.
वायरल हुआ एजाज खान का Adult Video
दरअसल, एजाज खान (Ajaz Khan) का ये अश्लील वीडियो ऐसे समय में वायरल हुआ है, जब हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्विश यादव को लेकर दिया एक बयान वायरल हुआ था. हाल ही में एक्टर ने एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि, उन्होंने अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन की पार्टी में एल्विश यादव को छोड़ दिया था.
क्या है एजाज खान और एल्विश यादव का विवाद?
एजाज ने कहा था, 'विक्की जैन ने बोला मेरी पिक्चर का लॉन्च है, मेरी पार्टी है...इसलिए हमने बोला जाने दे, माफ कर दो, यह आखिरी गलती है. एल्विश ने बोला मैं वीडियो डालने वाला था, लेकिन उसमें ग्लिच आ गया...बेवकूफ बना रहा है, दम है तो डाल ना एपिसोड. जा रे एल्विश बचकाने, खाली दिख मत मेरे को बस...' एजाज खान के इस बयान के बाद ही उनका ये कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, इस वीडियो असली है इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और न ही इस वायरल क्लिप पर एक्टर का अभी तक कोई बयान समाने आया है.
हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब एजाज का कोई प्राइवेट वीडियो वायरल हुआ है. इसके पहले पिछले साल भी एक्टर की एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें वह एक लड़की और एक लड़के के साथ नजर आए थे. उनके उस वीडियो को लेकर लोगों ने कयास लगाए थे कि वे 'थ्रीसम' कर रहे थे.
कौन हैं Ajaz Khan?
क्या आप जानते हैं कि, अक्सर अपने विवादों को लेकर सुर्खियों बने रहने वाले एजाज खान कौन है? एजाज ने अपने करियर की शुरुआत साल 2003 में फिल्म 'पथ' से की थी. इसके बाद उन्हें एकता कपूर के शो 'क्या होगा निम्मो का' में देखा गया था. इसके बाद उन्हें 'दीया और बाती हम' और 'करम अपना अपना' जैसे कई टीवी शोज में देखा गया था. लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी साल 2013 में 'बिग बॉस 7' का कंटेस्टेंट बनने के बाद ही मिली थी. शो में उनका डायलॉग 'एक नंबर' काफी फेमस हुआ था. इसके बाद एजाज ने कुछ फिल्मों में भी काम किया.
