ट्रोलिंग से परेशान श्री श्री रविशंकर की शरण में पहुंची Akanksha Chamola, गुरुदेव के सामने छलका दर्द; मांगी ये सलाह

Akanksha Chamola Viral Video: 'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) की पत्नी और वेब सीरीज 'दिल धोखा और डिजायर' की एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola) अक्सर अपनी अजीब हरकतों की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. एक्ट्रेस आए दिन अपने बयानों और वीडियोज को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर बन रहत हैं. वहीं अब इसी बीच उनका एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें लगातार हो रही ट्रोलिंग से परेशान होकर वो श्री श्री रविशंकर की शरण में पहुंचीं और गुरुदेव के सामने जो सवाल रखा वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस के सवाल से ज्यादा लोग रविशंकर के जवाब को सुनकर दंग रह गए हैं.
एक तरफ जहां गौरव खन्ना इन दिनों रोहित शेट्टी के पॉपुलर रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग में बिजी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला श्री श्री रविशंकर के सत्संग में पहुंचीं और वहां उन्होंने गुरुदेव के सामने अपनी पर्सनालिटी को लेकर लगातार जज किए जाने पर अपने विचार शेयर किए. उन्होंने रविशंकर को अपना परिचय देते हुए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोगों की सोच और उनके दबाव के बारे में बात की और उनसे सलाह भी मांगी.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आकांक्षा को कहते हुए देखा जा सकता है कि, 'जय श्रीराम गुरुजी...मेरा नाम आकांक्षा चमोला है. मैं मुंबई से हूं, मैं भी एक एक्ट्रेस हूं. मेरी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि, हम कुछ भी करते हैं, तो पब्लिक जज करने लगती है. मुझे इस बात का गिल्ट है कि मैं बहुत खुश हूं और बहुत चुलबुली हूं. आपके प्रोग्राम में आप यही कहते हैं कि, आप हमेशा हंसते रहो, आप हमेशा मस्ती में रहो, आप हमेशा खिलखिलाते रहो.'
एक्ट्रेस ने आगे कहा कि, 'लेकिन जब मैं ये सब करती हूं तो लोग अभी उसपर ऑफेंड होने लगे हैं. लोगों को लगता है कि, यार ये इतनी खुश क्यों हैं? ये नाचती क्यों रहती हैं? ये हमेशा एन्जॉय क्यों करती है? तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या दुखी रहना ही अभी ट्रेंड हो गया है? मतलब क्या मुझे हर जगह जाकर सीरियस और मैच्योर बिहेव करना चाहिए? ताकी लोग मुझे एक्सेप्ट करें.'
आकांक्ष के इस सवाल पर श्री श्री रविशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि, 'वे तुम्हें स्वीकार करें या न करें, इससे हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए?' इस पर एक्ट्रेस कहती हैं, 'सच कहूं तो मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता' तो उन्होंने मजाक में कहा, 'थोड़ा को फर्क पड़ता है, है ना? तुम अपने तरीके से खुश रहो. वहा गाना है ना, 'कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना.'' इस पर आकांक्षा मुस्कराती हैं और कहती हैं 'गुरुजी, मैं बिल्कुल यही बात आपके मुंह से सुनना चाहती थी.'
हालांकि, इसके बाद गुरुदेव ने जो सलाह आकांक्षा को दी उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे. 'देखो, कई बार लोग हमारी खुशी समझ नहीं पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा-सा कंट्रोल तरीके से उनको अपनी खुशी दिखानी चाहिए. पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है.' गुरुदेव ने एक आध्यात्मिक उदाहरण देते हुए उन्होंने आगे कहा, 'एक कहानी है जो आपने जरूरी सुनी होगी. गंगा जी ज्ञान का प्रतीक हैं, जबकि यमुना जी प्रेम का, जब गंगा पृथ्वी पर उतरीं, तो लोग उनके वेग को संभाल नहीं पाए. तब भगवान शिव ने क्या किया? उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया और केवल एक शांत धारा को बाहर निकाला. ठीक इसी तरह, लोगों को केवल उतना ही दिखाओ जितना वे समझ सकें. बाकी सब अपने अंदर रखो.'
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