google-preferred
  • Home
  • News and Gossip
  • ट्रोलिंग से परेशान श्री श्री रविशंकर की शरण में पहुंची Akanksha Chamola, गुरुदेव के सामने छलका दर्द;...

ट्रोलिंग से परेशान श्री श्री रविशंकर की शरण में पहुंची Akanksha Chamola, गुरुदेव के सामने छलका दर्द; मांगी ये सलाह

Akanksha Chamola का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो श्री श्री रविशंकर के आश्रम में नजर आ रही हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने गुरुदेव से एक सलाह मांगी जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

WrittenBy
By: Sadhna Mishra | Published: May 28, 2026 4:58 PM IST
bollywoodlife.com top news

आकांक्षा चंमोला का वीडियो वायरल

Akanksha Chamola Viral Video: 'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) की पत्नी और वेब सीरीज 'दिल धोखा और डिजायर' की एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola) अक्सर अपनी अजीब हरकतों की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. एक्ट्रेस आए दिन अपने बयानों और वीडियोज को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर बन रहत हैं. वहीं अब इसी बीच उनका एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें लगातार हो रही ट्रोलिंग से परेशान होकर वो श्री श्री रविशंकर की शरण में पहुंचीं और गुरुदेव के सामने जो सवाल रखा वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस के सवाल से ज्यादा लोग रविशंकर के जवाब को सुनकर दंग रह गए हैं.

bollywoodlife.com top news
Also Read

गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने संस्कृत मंत्र का किया अपमान? अब सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहें ट्रोल

श्री श्री रविशंकर की शरण में पहुंचीं Akanksha Chamola

एक तरफ जहां गौरव खन्ना इन दिनों रोहित शेट्टी के पॉपुलर रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग में बिजी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला श्री श्री रविशंकर के सत्संग में पहुंचीं और वहां उन्होंने गुरुदेव के सामने अपनी पर्सनालिटी को लेकर लगातार जज किए जाने पर अपने विचार शेयर किए. उन्होंने रविशंकर को अपना परिचय देते हुए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोगों की सोच और उनके दबाव के बारे में बात की और उनसे सलाह भी मांगी.

bollywoodlife.com top news
Also Read

TV Celebs Holi: होली के रंग में डूबे गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला ने किया खुल्लम खुल्ला रोमांस, पति की गोद में झूमीं दिव्यांका

'मुझे गिल्ट है कि मैं बहुत खुश हूं'

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आकांक्षा को कहते हुए देखा जा सकता है कि, 'जय श्रीराम गुरुजी...मेरा नाम आकांक्षा चमोला है. मैं मुंबई से हूं, मैं भी एक एक्ट्रेस हूं. मेरी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि, हम कुछ भी करते हैं, तो पब्लिक जज करने लगती है. मुझे इस बात का गिल्ट है कि मैं बहुत खुश हूं और बहुत चुलबुली हूं. आपके प्रोग्राम में आप यही कहते हैं कि, आप हमेशा हंसते रहो, आप हमेशा मस्ती में रहो, आप हमेशा खिलखिलाते रहो.'

bollywoodlife.com top news
Also Read

अपने फैंस को सदमा देकर Gaurav Khanna संग होली खेलने निकलीं Akanksha Chamola, कैमरे के सामने हुईं बेकाबू

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि, 'लेकिन जब मैं ये सब करती हूं तो लोग अभी उसपर ऑफेंड होने लगे हैं. लोगों को लगता है कि, यार ये इतनी खुश क्यों हैं? ये नाचती क्यों रहती हैं? ये हमेशा एन्जॉय क्यों करती है? तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या दुखी रहना ही अभी ट्रेंड हो गया है? मतलब क्या मुझे हर जगह जाकर सीरियस और मैच्योर बिहेव करना चाहिए? ताकी लोग मुझे एक्सेप्ट करें.'

श्री श्री रविशंकर के मुंह से क्या सुनना चाहती थीं आकांक्षा?

आकांक्ष के इस सवाल पर श्री श्री रविशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि, 'वे तुम्हें स्वीकार करें या न करें, इससे हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए?' इस पर एक्ट्रेस कहती हैं, 'सच कहूं तो मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता' तो उन्होंने मजाक में कहा, 'थोड़ा को फर्क पड़ता है, है ना? तुम अपने तरीके से खुश रहो. वहा गाना है ना, 'कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना.'' इस पर आकांक्षा मुस्कराती हैं और कहती हैं 'गुरुजी, मैं बिल्कुल यही बात आपके मुंह से सुनना चाहती थी.'

गुरुदेव की सलाह सुन दंग रह जाएंगे आप!

हालांकि, इसके बाद गुरुदेव ने जो सलाह आकांक्षा को दी उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे. 'देखो, कई बार लोग हमारी खुशी समझ नहीं पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा-सा कंट्रोल तरीके से उनको अपनी खुशी दिखानी चाहिए. पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है.' गुरुदेव ने एक आध्यात्मिक उदाहरण देते हुए उन्होंने आगे कहा, 'एक कहानी है जो आपने जरूरी सुनी होगी. गंगा जी ज्ञान का प्रतीक हैं, जबकि यमुना जी प्रेम का, जब गंगा पृथ्वी पर उतरीं, तो लोग उनके वेग को संभाल नहीं पाए. तब भगवान शिव ने क्या किया? उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया और केवल एक शांत धारा को बाहर निकाला. ठीक इसी तरह, लोगों को केवल उतना ही दिखाओ जितना वे समझ सकें. बाकी सब अपने अंदर रखो.'

View this post on Instagram

A post shared by Varun Agrawal (@sohumized)


आपको बता दें कि, आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola) 'संतोषी मां', 'ये है आशिकी' और 'क्राइम पेट्रोल' जैसे पॉपुलर शोज में नजर आ चुकी हैं.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

फ्लॉप फिल्मों से बर्बाद हो रहा था इस सुपरस्टार का करियर, इस डायरेक्टर से हाथ मिलाते ही बदली किस्मत! 5 साल बाद हुआ धांसू कमबैक