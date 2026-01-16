ENG हिन्दी
'मर्दों की तरह नाच रही...', प्री बर्थडे पार्टी में आवेज दरबार संग डांस कर ट्रोल हुईं आकांक्षा चमोला, लोगों को नहीं पसंद आ रहा एक्ट्रेस का ठुमका

टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. एक्ट्रेस को लगातार नाचते और पार्टी करते देखा जा रहा है. वहीं एक्ट्रेस का जन्मदिन भी आने वाला है, वो इस जन्मदिन की प्री बर्थडे पार्टी कर रहीं हैं. जिसका डांस वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 16, 2026 9:26 AM IST

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और 'स्वरागिनी' फेम आकांक्षा चमोला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं, लेकिन अफसोस कि यह चर्चा उनकी तारीफ के लिए नहीं बल्कि 'ट्रोलिंग' की वजह से हो रही है. अपनी प्री-बर्थडे पार्टी में आकांक्षा ने मशहूर कोरियोग्राफर आवेज दरबार के साथ एक धमाकेदार डांस किया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गया. हालांकि, फैंस को उनका यह अंदाज रास नहीं आया और लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

आकांक्षा चमोला जल्द ही अपना जन्मदिन मनाने वाली हैं और इसी खुशी में उन्होंने एक शानदार प्री-बर्थडे पार्टी रखी थी. इस खास मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आवेज दरबार के साथ एक हाई-एनर्जी डांस किया. इस पार्टी में आकांक्षा ने चिकनी चमेली पर आवेज दरबार के साथ डांस किया है. आकांक्षा इस दौरान काफी एनर्जेटिक नजर आ रही थीं और उन्होंने बहुत शानदार स्टेप्स फॉलो करने की कोशिश की. जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड हुआ, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की बाढ़ आ गई. जहां कुछ लोगों ने उनके डांस की तारीफ की, वहीं बड़ी संख्या में यूजर्स ने उनके डांस स्टेप्स और बॉडी लैंग्वेज का मजाक उड़ाया.

ट्रोलर्स के निशाने पर एक्ट्रेस

आकांक्षा के डांस वीडियो पर लोग बेहद तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि "हर जगह डांस करने पहुंच जाती है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि "GK कैसे झेलता है इसे", एक और यूजर ने लिखा कि "पागल लगती है यार" एक यूजर ने एक्ट्रेस को "ओवरएक्टिंग की दुकान" कहा है." वहीं कुछ लोगों ने इसे छपरी भी कहा है. हद तो तब हो गई जब एक यूजर ने लिखा कि "मर्दों की तरह नाच रही है"

आकांक्षा के फैंस कर रहें बचाव

आकांक्षा का यह 'बोल्ड' और 'एनर्जी से भरपूर' डांस अवतार फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है. सोशल मीडिया पर अक्सर सेलिब्रिटीज को उनके कपड़ों या डांस मूव्स के लिए जज किया जाता है और आकांक्षा भी इसी का शिकार हो गईं. हालांकि, आकांक्षा के कुछ फैंस उनके बचाव में भी उतरे हैं. उनका कहना है कि वो अपनी जिंदगी जी रही है.

